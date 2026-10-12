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In London

Vergewaltigung! Prozess gegen Russell Brand gestartet

Sechs Frauen werfen Star-Komiker Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung vor
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Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht
Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht © APA/AFP/BROOK MITCHELL

Mit der Auswahl der Geschworenen hat am Montag in London ein Vergewaltigungsprozess gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand begonnen.

Sechs Frauen werfen dem Ex-Mann von US-Popstar Katy Perry in dem Verfahren sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor.

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Der 51-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Der Angeklagte erschien zum Prozessauftakt mit Sonnenbrille, grauem Anzug und Seidentuch unter weit geöffnetem weißen Hemd.

Frau mit Schild: „I stand with Russell Not Guilty“
Fan glaubt nicht an seine Schuld © EPA
Medien-Auflauf um Russell Brand
'Medien-Auflauf um Russell Brand © Getty Images

Brand unterstützte früher politische Kampagnen der Linken, hat sich inzwischen aber als konservativer Guru und Verschwörungstheoretiker neu erfunden. In Onlinediensten hat er Millionen von Followern.

Prozess beginnt am Mittwoch

Die Verhandlungen in dem Prozess sollen am Mittwoch beginnen, das Urteil wird für Mitte Dezember erwartet. Brand hatte seine Karriere als Stand-up-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und Gastgeber von Reality-Fernsehserien wurde.

Von 2006 bis 2008 moderierte er eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich gehen, bei dem er eine anzügliche Sprachnachricht auf der Mailbox eines Schauspielers hinterlassen hatte, in der es um dessen Enkelin ging.

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