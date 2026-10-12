Star-Influencerin schockt: "Noch nie ein Buch gelesen"

Alix Earle zählt zu den bekanntesten Influencerinnen der USA. Doch in einem Interview in Mailand sorgt die 25-Jährige jetzt mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen: Sie behauptet, noch nie ein Buch gelesen zu haben.

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Influencerin, Podcasterin und It-Girl: Alix Earle hat sich eine riesige Reichweite aufgebaut. Im Februar stand sie in den Schlagzeilen, nachdem sie mit NFL-Star Tom Brady auf einer Privatparty gesehen worden war. Nun sorgt die US-Amerikanerin erneut für Gesprächsstoff – diesmal allerdings wegen einer Antwort in einem Interview mit Mel Ottenberg, dem Chefredakteur des "Interview Magazine".

"Ich habe noch nie ein Buch gelesen"

Im Gespräch wollte Ottenberg von Earle wissen, welches Buch sie zuletzt gelesen habe. Ihre Antwort fiel kurz und überraschend aus: "Ich habe noch nie ein Buch gelesen."

Damit nicht genug: Anschließend schränkte die Influencerin ihre Aussage etwas ein und meinte, vielleicht habe sie einmal ein Buch von Dr. Seuss gelesen. Der US-amerikanische Kinderbuchautor Theodor Seuss Geisel ist unter anderem für die Geschichte "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" bekannt.

Die Aussagen sorgten in den sozialen Medien für heftige Reaktionen. Unter dem Beitrag des Magazins äußerten sich zahlreiche Nutzer kritisch. Eine Instagram-Nutzerin schrieb sinngemäß, sie habe beim Lesen der Antworten Gehirnzellen verloren. Andere bezeichneten die Aussage als peinlich oder machten sich über Earle lustig.

Trotz Uni-Abschluss: Kritik im Netz

Sie schloss die Highschool ab und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Marketing an der University of Miami. © Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Dabei hat Earle durchaus eine akademische Ausbildung: Sie schloss die Highschool ab und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Marketing an der University of Miami. Die Influencerin ist außerdem mit ihrem Podcast "Hot Mess" erfolgreich.

Ihre Aussage über Bücher steht für viele Kommentatoren im Widerspruch zu ihrem öffentlichen Auftreten. Ob sie tatsächlich noch nie ein vollständiges Buch gelesen hat oder ihre Antwort überspitzt gemeint war, lässt sich aus dem Interview allein nicht eindeutig ableiten.

Earle unterstützt junge Studierende

Abseits der Kritik engagiert sich Earle auch für Bildung. Mit einem nach ihr benannten Stipendium unterstützt sie Studierende, die sich ein Studium finanziell nur schwer leisten können. Das Programm richtet sich an der Miami Herbert Business School an junge Menschen, die finanzielle Unterstützung benötigen.

In der Beschreibung des Stipendiums wird Earle als Inspiration für viele bezeichnet. Umso mehr sorgt ihre Buch-Aussage nun für Diskussionen im Netz.