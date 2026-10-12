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"Crashbergung"

Junger Wanderer stürzt 85 Meter ab

Bergrettung mit Helikopter und Einsatzkräften in den Alpen bei bewölktem Wetter.
© ZOOM.TIROL
Der Unfall passierte vor den Augen seiner Freunde: Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen.
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Tirol. Ein 20-jähriger Wanderer aus Deutschland ist Sonntagnachmittag beim Abstieg von der Choralmbahn-Bergstation in Westendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) verletzt worden. Der junge Mann, der nicht auf einem Weg ins Tal unterwegs war, rutschte auf nassem Untergrund aus und stürzte 85 Meter über steiles Wiesengelände ab, berichtete die Polizei. Seine fünf Begleiter, allesamt auch aus Deutschland, setzten einen Notruf ab. Der 20-Jährige wurde von einem Notarzthubschrauber geborgen.

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Der Deutsche erlitt eine Thoraxverletzung sowie eine Unterschenkelfraktur. Seine Bergung hatte sich wegen dichten Nebels schwierig gestaltet. Als sich der Nebel für kurze Zeit lichtete, konnte die Besatzung des Notarzthubschraubers eine sogenannte "Crashbergung" durchführen, hieß es.

Der 20-Jährige wurde im Tal erstversorgt und schließlich in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Im Einsatz standen zudem die Bergrettung Westendorf mit zehn Kräften und zwei Fahrzeugen sowie zwei Alpinpolizisten.

Bergretter führen eine Hubschrauberrettung an einem steilen Berghang durch.
Das Opfer wurde von den Einsatzkräften versorgt und in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. © ZOOM.TIROL

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