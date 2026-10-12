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Bei Radtour durch Österreich in 15 Hotels Zeche geprellt

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Radfahrer (19) in Graz lebensgefährlich verletzt
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Der 32-jährige Moldawier wurde schließlich in Bad Goisern festgenommen.
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Bad Goisern/Österreich. Ein 32-jähriger Moldawier hat offenbar bei einer Radtour durch Österreich in 15 Hotels die Zeche geprellt. Der Mann wurde letztendlich am 25. September in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) festgenommen, nachdem ein Hotelier ihn angezeigt hatte. Der Verdächtige fuhr seit Ende August von Unterkunft zu Unterkunft, übernachtete, konsumierte Speisen und Getränke und verabschiedete sich ohne zu bezahlen, so die Polizei Oberösterreich.

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Außerdem soll der Mann auf seiner Reise auch einige Gelegenheitsdiebstähle begangen haben. Weiters stellte sich heraus, dass der 32-Jährige auch in Deutschland zumindest sechs gleichartiger Taten beschuldigt wird.

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