Güterwagen entgleist: Zug-Chaos trifft Tausende Pendler

Ein Unfall am Bahnhof Wiener Neustadt sorgt zum Start der neuen Woche für erhebliche Probleme im Bahnverkehr. Entgleiste Güterwagen beschädigten die Oberleitung, woraufhin zahlreiche Züge ausfallen.

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Niederösterreich. Der Bahnverkehr im Hauptbahnhof Wiener Neustadt ist wegen einer beschädigten Oberleitung massiv beeinträchtigt.

Waggons machten sich selbstständig

In der Nacht auf Montag haben sich gegen 1:00 Uhr im Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt zwei Güterwagen unkontrolliert in Bewegung gesetzt. Im weiteren Verlauf prallten die Waggons gegen einen Masten der Oberleitung und sprangen aus den Schienen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie weit die Waggons herrenlos unterwegs waren und warum sie losrollen konnten, wird derzeit noch eruiert.

Tausende Pendler betroffen

Aufgrund des Aufpralls am Masten wurde die Oberleitung schwer beschädigt. Techniker arbeiten an der Behebung des Schadens. Der Hauptbahnhof Wiener Neustadt gilt mit täglich 580 Zügen als größter Bahnknotenpunkt in Niederösterreich, weshalb Tausende Pendlerinnen und Pendler von den Ausfällen betroffen sind. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt genau über ihre Verbindungen informieren.

Hier kommt es zu Ausfällen

Im Fernverkehr kommt es zu Ausfällen sowie erheblichen Verspätungen. Zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Neunkirchen NÖ Bahnhof sowie zwischen Lanzenkirchen Bahnhof und Bad Fischau-Brunn/Schneebergbahn Bahnhof sind aktuell keine Zugfahrten möglich. Die ÖBB haben für die betroffenen Abschnitte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wobei das Platzangebot begrenzt sein kann.

Streckenunterbrechung bzw. stark eingeschränkter Zugverkehr: Wr.Neustadt Hbf © ÖBB

Fahrgäste werden gebeten, nach Möglichkeit alternative Reisemöglichkeiten zu nutzen. Mobilitätseingeschränkte Personen sollten sich vorab mit dem ÖBB-Kundenservice unter +43 (0)5-1717-5 in Verbindung setzen. Die ÖBB bitten um Entschuldigung und informieren laufend über die Fahrplanauskunft SCOTTY.