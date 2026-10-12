SO viele Feiertage verlieren wir 2027

Wer seinen Urlaub für 2027 plant, sollte einen Blick auf den Kalender werfen. Denn für Österreichs Arbeitnehmer gibt es einen Dämpfer: Vier gesetzliche Feiertage fallen auf einen Samstag oder Sonntag.

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Damit fallen mehrere Chancen auf zusätzliche freie Tage weg. Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle, die ihre Urlaubstage geschickt einsetzen.

Diese vier Feiertage fallen aufs Wochenende

2027 trifft es Beschäftigte gleich viermal. Betroffen sind der Staatsfeiertag am 1. Mai, Mariä Himmelfahrt am 15. August sowie der Christtag am 25. Dezember und der Stefanitag am 26. Dezember. Der 1. Mai und der Christtag fallen auf einen Samstag, Mariä Himmelfahrt und der Stefanitag auf einen Sonntag.

Besonders rund um Weihnachten ist das für viele Arbeitnehmer ärgerlich. Beide Feiertage liegen am Wochenende und bringen somit keine zusätzlichen freien Werktage.

Jahresbeginn bietet Chancen

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Zum Glück hat das Jahr auch günstigere Konstellationen zu bieten. Neujahr fällt 2027 auf einen Freitag. Mit nur wenigen Urlaubstagen lässt sich rund um den Jahreswechsel eine längere Auszeit planen. Der Feiertag Heilige Drei Könige am Mittwoch, dem 6. Jänner, bietet ebenfalls Möglichkeiten, freie Tage geschickt zu kombinieren.

Auch im Herbst lohnt sich ein Blick auf den Kalender: Der Nationalfeiertag am 26. Oktober fällt auf einen Dienstag. Allerheiligen wird am Montag, dem 1. November, gefeiert. Wer rechtzeitig plant, kann sich rund um diese Termine zusätzliche Erholung sichern.

Ostern fällt besonders früh

Eine weitere Besonderheit gibt es im Frühjahr. Ostersonntag fällt 2027 auf den 28. März, Ostermontag auf den 29. März. Das verlängerte Wochenende dauert damit von Samstag bis Montag. Die österreichweiten Osterferien liegen bereits davor.

Warum Ostern jedes Jahr auf ein anderes Datum fällt, hat mit dem Mondkalender zu tun. Der Ostersonntag wird nach kirchlicher Berechnung am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Von diesem Termin hängen auch weitere Feiertage ab: Christi Himmelfahrt folgt 40 Tage nach Ostersonntag, Pfingstmontag nach 50 Tagen und Fronleichnam nach 60 Tagen.

Mit Urlaubstagen mehr herausholen

Trotz der vier ungünstig gelegenen Feiertage müssen Arbeitnehmer 2027 nicht auf längere Pausen verzichten. Wer Urlaubstage frühzeitig einplant und geschickt mit Wochenenden und Feiertagen kombiniert, kann sich rund um den Jahreswechsel und im Herbst mehrere längere Auszeiten sichern.