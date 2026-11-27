Drei Personen im Alter von 71, 58 und 50 Jahren wurden am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Tiroler Fügen (Bezirk Schwaz) verletzt.

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Ein 58-jähriger Pkw-Lenker kam auf der Zillertalstraße (B169) aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, touchierte zuerst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Auto, berichtete die Polizei.

Im Fahrzeug befanden sich die 50-jährige Lenkerin sowie deren 71-jährige Beifahrerin. Alle drei am Unfall beteiligten Personen mussten von der Feuerwehr mit einer Bergschere aus den stark beschädigten Fahrzeugen befreit werden. Während der verletzte 58-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert wurde, wurden die beiden verletzten Frauen mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen.