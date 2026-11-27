Wiener Öffi-Fahrer müssen derzeit auf der U4 mit Einschränkungen rechnen. Wegen eines Rettungseinsatzes fährt die Linie aktuell nur zwischen Hütteldorf und Schottenring.

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Auf der Wiener U-Bahn-Linie U4 kommt es derzeit zu Verzögerungen. Die Strecke zwischen Schottenring und Heiligenstadt ist vorübergehend unterbrochen. Grund ist ein Rettungseinsatz im Bereich Friedensbrücke.

Die U4 fährt aktuell nur zwischen Hütteldorf und Schottenring. Fahrgäste müssen auf andere Linien ausweichen.

Diese Linien sind betroffen

Als Ersatz stehen laut Wiener Linien die Straßenbahnlinien D, 5, 12 und 31 zur Verfügung. Die Störung soll voraussichtlich bis 16.30 Uhr dauern.

Auch bei der Station Pilgramgasse gibt es eine weitere Einschränkung: Ein Aufzug ist derzeit außer Betrieb.