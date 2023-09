Skandal-Magazin Titanic droht unterzugehen. "Wir sind pleite wie nie", sagt Chefin.

Weit über Deutschlands Grenzen bekannt wurde das Satire-Magazin "Titanic". In Österreich herrschte etwa Aufregung, weil der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz als "Baby-Hitler" auf der Titelseite abgedruckt wurde.

In dieser Zeitschrift gab es immer die härtesten politischen Witze. Sogar der Vatikan klagte vor einigen Jahren, als der Papst mit Urinfleck im Schritt am Cover zu sehen war.

"Pleite wie nie"

Jetzt steckt das Magazin - es existiert seit 1979 - in finanziellen Mega-Schwierigkeiten. Seit zwei Monaten ist das Unternehmen zahlungsunfähig. "Wir sind so pleite wie noch nie", sagt Chefredakteurin Julia Mateus.

Rettungskampagne

Am Montag startet eine Rettungskampagne. Leser sollen die Redaktion am Leben erhalten. Das Ziel sind 5.000 neue Abonnenten. Wie sie lukriert werden sollen? Prominente wie Komiker und TV-Star Jan Böhmermann oder Schriftstellerin Stefanie Sargnagel erklären auf Social Media und in Zeitungsannoncen, warum die "Titanic" nicht untergehen darf.