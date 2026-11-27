Ausgerechnet am Virgilius-Tag greift nun eine alte Bauernregel, die schon jetzt auf eisige Spätfolgen im Frühjahr hinweist.

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Der Spätherbst verabschiedet sich mit tiefwinterlichen Verhältnissen in ganz Österreich. Verantwortlich für den abrupten Jahreszeitenwechsel ist das mächtige Mittelmeertief "Xela", das seit Donnerstag für kräftige Schneefälle sorgte und verbreitet eine dichte weiße Pracht hinterlassen hat. Mit den einsetzenden Minusgraden rückt nun ein traditioneller Lostag in den Mittelpunkt: der 27. November, Gedenktag des heiligen Virgilius von Salzburg.

Die zugehörige Bauernregel wird seit Generationen weitergegeben und besagt unmissverständlich: "Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss." Genau dieses Frost-Szenario tritt nun punktgenau ein. Nachdem die dichten Schneewolken abziehen, kühlt es in der Nacht auf Freitag und am Freitagmorgen österreichweit kräftig ab.

Das Thermometer sinkt flächendeckend auf minus 6 bis 0 Grad ab. Schenkt man den alten Überlieferungen Glauben, fungiert dieser Frost am Monatsausklang als klares Vorzeichen für einen späten Kälterückfall im kommenden März.

Weitere Bauernregel kündigt Winter bis im März an

Neben dem Virgilius-Tag stehen rund um den Monatswechsel weitere Lostage im Kalender, etwa Katharina am 25. November oder Andreas am 30. November. Eine weitere geläufige Bauernweisheit unterstreicht diesen Trend: "Kommt der Winter im November schon, bleibt er oft bis März auf seinem Thron." Traditionell gilt ein früher Wintereinbruch als Indiz für einen langen und beständigen Winter.

Die Statue des heiligen Virgil vor dem Salzburger Dom. © Getty Images/iStockphoto

Aus wissenschaftlicher Sicht mahnen Meteorologen jedoch zur Zurückhaltung. Zwar treffen die Witterungsverhältnisse exakt den Wortlaut der historischen Sprüche, doch Großwetterlagen verändern sich im Zuge des Klimawandels heute deutlich rascher und dynamischer als in früheren Jahrhunderten. Ob der Winter tatsächlich bis in das Frühjahr hinein regiert, bleibt damit offen – das frostige Wochenende ist den Österreichern jedoch gewiss.

Für die kommenden Tage zeichnen die aktuellen Wettermodelle der Experten allerdings ein frostiges Bild, das vor allem in den Nächten für klirrende Kälte sorgen wird und ein Vorbote des XXL-Winters werden könnte.