Nicht alles, was nach einem Schnäppchen klingt, ist auch eines. Wir verraten dir, mit welchen Tricks manche Anbieter arbeiten.

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Der Black Friday ist zu verlockend: Überall werden uns die größten Rabatte des Jahres angepriesen und schon glauben wir, dass wir nie wieder so günstig kaufen wie jetzt. Da 30 Prozent weniger, dort sogar 50 Prozent - und schon zücken wir die Kreditkarten und füllen den Warenkorb. Die Frage, ob der Rabatt wirklich so gut ist, wie er scheint, stellen sich die meisten gar nicht. Wir sollten es aber.

Falsches Rabatt-Spiel

Damit wir glauben, die Produkte, von denen wir träumen, sind gerade so günstig wie sonst nie, greifen einige Händler tief in die Trickkiste. Dazu machen sie uns Druck: Oft läuft irgendwo am Screen noch ein Countdown und wir wissen, wenn wir nicht schnell zuschlagen, ist es zu spät und wir haben DIE Gelegenheit verpasst.

So wird getrickst

Aber wie funktioniert das? Denn da steht ja, was der tolle neue Staubsauger oder das unwiderstehliche Parfum vor dem Black Friday gekostet haben. Das stimmt nicht ganz. Wir erklären dir die gängigsten Tricks:

Die UVP-Falle: Als Grundlage für den Rabatt wird gerne der UVP - die unverbindliche Preisempfehlung - genommen. Da klingt ein Preisnachlass schnell groß. Tatsache ist aber: In den meisten Shops werden die Produkte ohnehin nie zum UVP verkauft. Das klingt also nach einem tollen Rabatt, zeigt dir aber nicht, zu welchem Preis das Produkt sonst angeboten wird.

Als Grundlage für den Rabatt wird gerne der UVP - die unverbindliche Preisempfehlung - genommen. Da klingt ein Preisnachlass schnell groß. Tatsache ist aber: In den meisten Shops werden die Produkte ohnehin nie zum UVP verkauft. Das klingt also nach einem tollen Rabatt, zeigt dir aber nicht, zu welchem Preis das Produkt sonst angeboten wird. Der 30-Tage-Schmäh: In der EU müssen Angebote mit dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage als Referenz angegeben werden, um Käufer:innen vor falschen Nachlässen zu schützen. Findige Anbieter umgehen das mit missverständlichen Preisangaben. Gerne wird der Preis auch erst erhöht, um dann wieder gesenkt zu werden.

In der EU müssen Angebote mit dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage als Referenz angegeben werden, um Käufer:innen vor falschen Nachlässen zu schützen. Findige Anbieter umgehen das mit missverständlichen Preisangaben. Gerne wird der Preis auch erst erhöht, um dann wieder gesenkt zu werden. Das Lockangebot: Du klickst auf eine Werbung mit einem großartigen Angebot, das dann aber nicht mehr verfügbar ist. Du wirst zu einem teureren Produkt weitergeleitet, und schon schlagen viele zu.

Du klickst auf eine Werbung mit einem großartigen Angebot, das dann aber nicht mehr verfügbar ist. Du wirst zu einem teureren Produkt weitergeleitet, und schon schlagen viele zu. Die Rabattstaffel: Um 20 Euro zu sparen, musst du 100 Euro ausgeben. Das Ziel ist, dich dazu zu bringen, mehr zu kaufen, als du eigentlich wolltest. Und meistens klappt es.

Um 20 Euro zu sparen, musst du 100 Euro ausgeben. Das Ziel ist, dich dazu zu bringen, mehr zu kaufen, als du eigentlich wolltest. Und meistens klappt es. Die Bundles: Eigentlich wolltest du nur eine Gesichtscreme, aber am Ende nimmst du ein ganzes Pflegeset als Bundle, weil du dabei so viel sparst. Gratuliere, du bist in die Falle getappt!

Um dich nicht in die Irre führen zu lassen, vergleiche die Preise mit denen anderer Anbieter. Kaufe nicht sofort, sondern lasse die Produkte im Warenkorb. Lenke dich ab und überlege dann noch einmal, ob du sie wirklich kaufen willst.