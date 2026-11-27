Seine Frau hatte in Sorge um sich und ihre Tochter (10) die Polizei gerufen - als zwei Beamtinnen den tobenden Ehemann festnehmen wollte, eskalierte der Türke.

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Wien. Was war genau passiert? Zwischen einer 46-Jährigen und ihrem Ehemann war es Mittwochabend in einer Wohnung in Liesing zu einem verbalen Streit gekommen, der in körperlichen Übergriffen gegen die Frau endete. In der Unterkunft hielt sich auch die 10-jährige Tochter des Paares auf, die wohl alles mitbekam, aber zum Glück nicht attackiert wurde. In Furcht um ihr Leben rief die bedrohte und geschlagene Gattin die Polizei an, die auch sofort vor Ort kam.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurde gegen den Mann - der sich zunächst zu beruhigen schien - ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Als er aufgefordert wurde, dringend benötigte Gegenstände einzupacken und die Wohnung zu verlassen, reagierte er plötzlich äußerst aufbrausend und aggressiv. Mehrmalige Aufforderungen der Beamten, sein Verhalten einzustellen, blieben erfolglos.

Da der Türke sich weiterhin weigerte, sich zu trollen, wurde schließlich die Festnahme ausgesprochen. Da versuchte er, sich durch Tritte und Bisse gegen die einschreitenden Beamten zu widersetzen. Schließlich konnte der 44-Jährige überwältigt und vorläufig mit auf den Posten genommen werden. Bei der Festnahme wurden zwei Polizistinnen verletzt.