Ein gefälschtes Behördenschreiben gibt sich als Post der Stadt Wien aus und fordert Dokumente sowie eine Gebühr. Wer solch ein Schreiben erhält, sollte genau hinschauen.

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Der Stadt Wien wurde ein gefälschtes Schreiben gemeldet, das nach Post vom Amt der Wiener Landesregierung oder einer Dienststelle der Stadt Wien aussieht. Optisch kommt es in behördlicher Aufmachung daher und nennt unter anderem ein fiktives Aktenzeichen sowie Kontakt- und Adressdaten.

Empfänger werden darin zu einer nicht näher genannten "persönlichen Abholung" aufgefordert und sollen dafür Dokumente und einen Nachweis über die Einzahlung einer "Gebühr" mitbringen. Die Stadt Wien stellt unmissverständlich klar, dass es sich um eine Fälschung handelt und das Schreiben nicht von ihr stammt.

Stadt Wien warnt vor einem gefälschten Behördenschreiben. © Stadt Wien, zVg

Typische Warnsignale im Überblick

Mehrere Merkmale zeigen, dass hinter dem Schreiben ein Betrugsversuch steckt. So tauchen ungewöhnliche und teilweise unverständliche Formulierungen auf. Außerdem sollen Empfänger persönliche Dokumente wie Reisepass und Aufenthaltstitel vorlegen. Hinzu kommt ein Verweis auf die Einzahlung einer Gebühr, ohne dass diese nachvollziehbar und eindeutig ausgewiesen wird. Als Absenderin wird zudem eine Abteilung genannt, die gar nicht existiert.

Richtiges Verhalten im Ernstfall

Wer ein solches Schreiben bekommt, sollte keinesfalls Zahlungen daraufhin leisten. Persönliche Daten oder Dokumente dürfen nie an unbekannte Stellen übermittelt werden. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, direkt über die offiziellen Kontaktdaten der Stadt Wien nachzufragen.

Hilfe nach Kontakt oder Zahlung

Falls bei solchen oder ähnlichen Schreiben bereits persönliche Daten weitergegeben oder eine Zahlung geleistet wurde, sollten Betroffene umgehend entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Gegebenenfalls gilt es, Polizei beziehungsweise Bank zu kontaktieren. Offizielle Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu den Dienststellen der Stadt Wien sind online über die offizielle Webseite wien.gv.at, beim Stadtservice unter wien.gv.at/kontakt/stadtservice sowie telefonisch unter 01 4000 4001 erreichbar.