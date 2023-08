Ein Kopfgeld von 1.000 € ist auf DIESEN Mann ausgesetzt

Der Mann soll mehrere markante Tätowierungen an seinen Unterarmen sowie am rechten Halsbereich tragen.

Die Polizei sucht den 27-jährige Ali Haydar Demirci. Der Mann wird im Zusammenhang mit einer Reihe von Gewalttaten sowie Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz gesucht.

Markante Tattoos

© lpd Vorarlberg

Zudem soll der Mann mehrere markante Tätowierungen an seinen Unterarmen sowie am rechten Halsbereich tragen. Demirci, der kürzlich mit einem Bart und einer Kappe gesichtet wurde, wird inzwischen auch in Verbindung mit einem Zwischenfall gebracht. Am vergangenen Sonntag, dem 27.08.2023, soll er angeblich an einem Vorfall mit Schussabgaben in Bregenz beteiligt gewesen sein. Die Polizei warnt die Öffentlichkeit, da der Gesuchte als gewalttätig gilt und womöglich bewaffnet ist.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden ersucht sich umgehend beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel.: +43 59133 80-3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Landespolizeidirektion Vorarlberg hat für Hinweise, die zur Festnahme von Ali Haydar Demirci führen, eine Belohnung in der Höhe von € 1.000,-- ausgelobt.