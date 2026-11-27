Nach dem heftigen Wintereinbruch mit Rekord-Schnee und massiven Verkehrsbehinderungen folgt in den kommenden Tagen klirrende Kälte.

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Heute schneit es vor allem bis zur Mittagszeit von Salzburg ostwärts noch stellenweise ganz leicht. Gleichzeitig halten sich viele Wolken am Himmel und lokal bildet sich Nebel. Wer Sonne tanken möchte, hat im Bergland etwa in den Tauern die besten Karten, während es im restlichen Land nur vereinzelt auflockert.

Zäher Nebel am Samstag

Der Samstag präsentiert sich laut "ORF"-Prognose zweigeteilt. Im gesamten östlichen Flachland, etwa vom Klagenfurter und Linzer Becken ostwärts, ist mit zähen oder beständigen Nebel- und Wolkenfeldern zu rechnen, aus denen hier und da unergiebige Schneeschauer fallen können. Ganz anders sieht es in der Westhälfte und auf den Bergen aus: Abseits einzelner Nebel- und Hochnebelfelder scheint die Sonne ungetrübt. Nachdem in manchen Tälern in der Früh strenger Frost herrscht, liegen die Tageshöchstwerte bei minus 4 bis plus 4 Grad. Zu Mittag hat es in 2.000 Metern Höhe von Ost nach West minus 6 bis 0 Grad, begleitet von leichtem Wind meist aus Nord bis Ost.

Sonne und Frost am Sonntag

Am Sonntag überwiegt in vielen Regionen der Sonnenschein, auch wenn sich im Flachland einige hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder halten. Besonders in Unterkärnten und der südlichen Steiermark droht Dauernebel. Von Vorarlberg bis Salzburg ziehen am Nachmittag zudem Wolken auf. Die Temperaturen verharren meist zwischen minus 3 und plus 3 Grad, lediglich in den Alpen sind vereinzelt bis zu plus 7 Grad möglich.

Ausblick auf nächste Woche

Zum Wochenstart am Montag zeigen sich viele Wolken und teilweise auch Nebel. Im Westen fallen ein paar Schneeflocken, in tiefen Lagen sind auch Regentropfen möglich, und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch bei Höchstwerten von minus 2 bis plus 5 Grad.

Dauerfrost: Kalter Start in den Dezember

Am Dienstag folgt schließlich ein kalter Start in den Dezember: Bei einer Mischung aus Wolken, Sonne und Nebelfeldern erreichen die Temperaturen minus 4 bis plus 4 Grad, wobei besonders im östlichen Flachland vielerorts Dauerfrost herrscht.