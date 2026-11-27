Nach dem heftigen Wintereinbruch mit Rekord-Schnee und massiven Verkehrsbehinderungen bleibt es am Freitag in weiten Teilen Österreichs trüb. Vereinzelt fallen noch letzte Flocken.

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In den meisten Regionen des Landes halten sich heute dichte Wolken- und Nebelfelder. Vor allem in den ersten Stunden rieseln daraus in der Osthälfte sowie im Süden noch ein paar Schneeflocken, größere Mengen kommen laut Prognosen aber nicht mehr zusammen. Vielerorts löst sich das Grau den ganzen Tag über nicht auf – betroffen sind etwa das Rheintal, das Gebiet von Salzburg bis Niederösterreich sowie weite Teile im Südosten, wie der "ORF" berichtet.

Sonnenfenster am Nachmittag

Laut dem Portal "tauernwetter.at" lockert es im Lauf des Nachmittags gebietsweise auf und in einigen Regionen zeigen sich Sonnenfenster. Besonders gute Chancen auf Sonnenschein bestehen in den Hohen Tauern. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest, im Süden bleibt er schwach aus Südost. Die Höchsttemperaturen bewegen sich meist zwischen minus 5 und plus 3 Grad, auf 2.000 Meter Seehöhe hat es um die minus 8 bis minus 4 Grad.

Rekord-Schnee und Verkehrschaos

Der frühe Wintereinbruch hatte Österreich gestern fest im Griff und vor allem dem Verkehr stark zugesetzt. In Wien fiel so viel Schnee im November wie seit über 40 Jahren nicht mehr – auf der Hohen Warte wurden 17 Zentimeter gemessen. Die Wiener Außenringautobahn (A21) musste über Stunden gesperrt werden, und auch in vielen anderen Landesteilen kam es zu Unfällen sowie Behinderungen. Besonders stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol.

Hunderte Einsätze und Flug-Verzögerungen

In Niederösterreich waren die Räumfahrzeuge seit den Nachtstunden auf den Landesstraßen, den Autobahnen und am Flughafen im Einsatz. Rettungskräfte und Feuerwehr verzeichneten wegen der Schneemassen Hunderte Einsätze, zudem häuften sich die Unfälle. Auf dem Flughafen Wien-Schwechat brauchten Reisende Geduld, da alle Maschinen vor dem Start enteist werden mussten und es dadurch vereinzelt zu Verzögerungen kam - oe24 berichtete.

Auch in der Wiener Innenstadt hinterließ der Wintereinbruch deutliche Spuren: "Der Schnee wird abseits der Straßen und Gassen länger liegen bleiben, weil es in den nächsten Tagen kalt bleibt", erklärte "ORF Radio Wien"-Wetterexperte Kevin Hebenstreit. Am Sonntag und zu Wochenbeginn kündigt sich Dauerfrost an, wodurch sich die Schneedecke bis in die nächste Woche hält, "was für November sehr selten geworden ist".