Ein geplanter Flug von Wien nach Valencia entwickelte sich am Donnerstag für die Fluggäste der Austrian Airlines zu einer nervenaufreibenden Zerreißprobe. Flug OS431 stand siebeneinhalb Stunden am Boden, während die Passagiere an Bord ausharren mussten und vergeblich auf kostenlose Mahlzeiten warteten.

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Eigentlich sollte die Maschine um exakt 10:00 Uhr vom Flughafen Wien-Schwechat in Richtung Spanien abheben. Wie Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 belegen, erfolgte der tatsächliche Start jedoch erst um 17:32 Uhr – mit einer Verspätung von vollen 7,5 Stunden. Die Passagiere durften die Kabine während der gesamten Wartezeit nicht verlassen.

Laut Auskunft des Kapitäns reduzierte die Flugsicherung die Kapazitäten drastisch: Wegen des anhaltenden Schneefalls, notwendiger Enteisungsmaßnahmen und Räumarbeiten wurden lediglich rund 20 Flugbewegungen pro Stunde abgefertigt. Im Normalbetrieb bewältigt der Flughafen üblicherweise 40 bis 60 Starts und Landungen im selben Zeitraum. Passagier Oliver P. aus Linz übt scharfe Kritik an der Organisation: "Wenn eine Alpenrepublik nicht mit ein paar Zentimetern Schnee umgehen kann, wie sie für diese Jahreszeit üblich sind und die man schon Tage vorher kommen sieht, ist das klares Missmanagement. Auf höhere Gewalt kann man sich da nicht ausreden."

Verpflegungsstreit und ablaufende Dienstzeiten

Während der extremen Wartezeit spitzte sich die Lage in der Kabine zu. Abgesehen von einem kleinen Becher Wasser gab es für die Fluggäste keinerlei kostenfreie Verpflegung. Wer etwas zu sich nehmen wollte, musste die regulären Preise im Bordverkauf bezahlen:

Oliver P. zahlte nach eigener Aussage 18,40 Euro für ein Sandwich, eine Snackbox und eine Flasche Wasser.

Die frischen Sandwiches waren rasch ausverkauft, woraufhin viele Reisende auf Chips und Softdrinks ausweichen mussten.

Gemäß der EU-Fluggastrechte-Verordnung steht Passagieren ab einer Verzögerung von drei Stunden eine angemessene Betreuung mit kostenlosen Mahlzeiten und Getränken zu.

Oliver P. bemängelte: "Austrian lässt seine Passagiere hungern und hält sich nicht an die Fluggastrechte." Ausdrückliches Lob fand er hingegen für das Kabinenpersonal: "Die Crew war sehr professionell und freundlich." Am Nachmittag musste eine Flugbegleiterin ausgetauscht werden, da ihre maximale Dienstzeit erreicht war. Um 15:50 Uhr drohte sogar die komplette Streichung des Fluges, falls die Maschine die Parkposition nicht innerhalb von 15 Minuten verlassen würde.

Kommunikationspanne und Flugvergleich

Zusätzlichen Unmut stiftete das Informationsmanagement der Fluglinie. Um 14:09 Uhr erhielten die wartenden Reisenden eine offizielle Benachrichtigung per E-Mail, die als neue Abflugzeit 13:20 Uhr auswies – eine Uhrzeit, die zu diesem Zeitpunkt bereits fast eine Stunde zurücklag.

Dass andere Verbindungen trotz der Witterung deutlich zügiger abgefertigt wurden, zeigt eine Auswertung der Abflüge ab 10:00 Uhr. Während gestartete Maschinen im Durchschnitt eine Verzögerung von rund zwei Stunden und 45 Minuten verzeichneten, bildete OS431 das Schlusslicht:

Georgian Airways nach Tiflis (geplant 10:05 Uhr): Verspätung 1 Stunde 7 Minuten

Austrian nach Skopje (geplant 10:15 Uhr): Verspätung 2 Stunden 2 Minuten

Austrian nach Tel Aviv (geplant 10:20 Uhr): Verspätung 2 Stunden 12 Minuten

Austrian nach Washington (geplant 10:20 Uhr): Verspätung 2 Stunden 38 Minuten

Pegasus nach Istanbul (geplant 10:05 Uhr): Verspätung 2 Stunden 56 Minuten

Für Oliver P. ist die Angelegenheit keineswegs erledigt. Er kündigte an, die ihm gesetzlich zustehende Entschädigung in Höhe von 400 Euro einzufordern, und empfahl diesen rechtlichen Schritt auch allen anderen Mitreisenden.