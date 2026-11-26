Der plötzliche Wintereinbruch hat am Donnerstag weite Teile Österreichs ins Verkehrschaos gestürzt und forderte in Oberösterreich sogar ein Menschenleben. Von gesperrten Autobahnen über massive Flugverzögerungen bis hin zu Tausenden Einsatzkräften im Dauereinsatz reichten die gravierenden Folgen des massiven Schneefalls.

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Besonders dramatisch gestaltete sich die Situation ab der Mittagszeit in Oberösterreich. Auf winterlicher Fahrbahn verunglückte in Neumarkt im Mühlkreis im Bezirk Freistadt der Lenker eines litauischen Lastwagens tödlich, als das Schwerfahrzeug gegen eine Tunnelwand prallte und in weiterer Folge ein schwerer Deckenventilator herabstürzte. Insgesamt standen in Oberösterreich bis zum späten Nachmittag über 3.750 Einsatzkräfte im Einsatz, nachdem die Wehren zu mehr als 118 Unfällen und Bergungen ausrücken mussten. Auch die Stadt Steyr sah sich gezwungen, die Bevölkerung offiziell dazu aufzurufen, auf nicht unbedingt notwendige Pkw-Fahrten zu verzichten.

In Niederösterreich sorgte der heftige Neuschnee ebenfalls für massive Behinderungen. Die Wiener Außenringautobahn (A21) musste am Vormittag gegen 9.00 Uhr vollständig gesperrt werden, was kilometerlange Staus nach sich zog. Laut ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser entwickelte sich die Verkehrslage schlimmer als befürchtet. Erst gegen 15.30 Uhr konnte die Asfinag die Sperre wieder aufheben.

Einsatz-Hotspots im Osten und Verzögerungen am Flughafen Wien

Niederösterreichs Feuerwehren verzeichneten seit den frühen Morgenstunden rund 650 Einsätze. Landesfeuerwehr-Sprecher Klaus Stebal definierte neben der A21 und der Südautobahn (A2) insbesondere die folgenden Regionen als Schwerpunkte:

Bezirk Amstetten mit zahllosen hängengebliebenen Fahrzeugen

Bezirk Baden mit schneeglatten Straßenabschnitten

Bezirk St. Pölten sowie der Bezirk Tulln mit Bergungseinsätzen

Auch der Luftverkehr blieb nicht verschont. Am Airport Wien in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha lief der Winterdienst auf Hochtouren. Rund 500 Bedienstete und 100 Spezialfahrzeuge sorgten dafür, dass sämtliche Flugzeuge vor dem Start enteist wurden. Flughafen-Sprecher Peter Kleemann stellte für die Abend- und Nachtstunden eine deutliche Entspannung in Aussicht.

Busunfälle in Wien und Salzburg: Verletzte auf glatten Straßen

In der Bundeshauptstadt Wien führte die Glätte zu erheblichen Problemen im Straßenverkehr sowie bei den Wiener Linien. In Floridsdorf schlitterte ein Linienbus in den Straßengraben, wobei die Berufsrettung vier Leichtverletzte versorgen musste. Die Berufsfeuerwehr war ab 6.00 Uhr früh im Dauereinsatz.

Ähnlich brenzlig war die Lage in Salzburg: Auf der B156 in Lamprechtshausen im Flachgau kollidierte ein Reisebus bei winterlichen Bedingungen mit einem Lkw. Nach ersten Befürchtungen korrigierte das Rote Kreuz die Bilanz auf zwei Leichtverletzte, während rund 20 weitere Passagiere mit dem Schrecken davonkamen. Auf der Westautobahn (A1) blockierte zu Mittag bei Thalgau ein querstehender Lkw die Richtungsfahrbahn Salzburg.

Stromausfälle im Süden und Wetterbesserung in Sicht

In Kärnten führte der schwere Nassschnee zu umstürzenden Bäumen und gerissenen Leitungen, wodurch am Vormittag rund 8.000 Haushalte ohne Stromversorgung dastanden. Auf den Gebirgsstrecken galt Kettenpflicht, während an der Grenze der Karawankentunnel auf der A11 gesperrt werden musste. In der Steiermark wickelten 242 Feuerwehren bis 15.00 Uhr exakt 317 Einsätze ab – 251 davon reine Bergungen, wie Feuerwehrsprecher Thomas Meier bestätigte.

In Tirol sorgten Schneemassen auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13) sowie am Fernpass für erhebliche Verzögerungen. Am Innsbrucker Flughafen mussten Maschinen umdrehen oder nach München und Salzburg ausweichen. Vorarlberg meldete geringere Neuschneemengen, verzeichnete jedoch einen Verkehrsunfall in Hittisau mit zwei verletzten Geschwistern. Im Burgenland zählten die Wehren in Oberwart und Oberpullendorf rund 75 Einsätze. Laut Thomas Turecek von der Geosphere Austria schwächen sich die Schneefälle am Abend allmählich ab, und die orange Warnstufe für Wien läuft um Mitternacht planmäßig aus.