In der Nußdorfer Straße versteckt sich ein Wiener Original, das seit über einem Jahrhundert fast unverändert geblieben ist. Der Wiener Food-Creator "mosakeneats" hat sich durch das traditionsreiche Buffet probiert – und dabei echte Preis-Leistungs-Schätze entdeckt.

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Wer das Buffet Colosseum im 9. Wiener Gemeindebezirk betritt, macht sofort eine kleine Zeitreise. Seit über 100 Jahren gibt es das Traditionslokal in der Nußdorfer Straße bereits – und genau das sieht und spürt man noch heute.

Schmankerl zum Bestpreis

Auf Instagram nimmt der bekannte Food-Account "@mosakeneats" seine Community mit in das nostalgische Lokal. Sein Fazit beim Betreten des Geschäfts: Es schaut aus, "als wär die Zeit stehen geblieben".

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Gemeinsam mit Andrea hat er sich einmal quer durch das vielfältige Angebot probiert. Besonders beeindruckend sind neben dem unverfälschten Charme auch die bodenständigen Preise. Auf dem Teller landeten unter anderem: Das Kaviarsandwich um gerade einmal 3,20 Euro Die klassische Schinkenrolle und eine Herzhaftes Blunzengröstl.

Der Mann hinter dem Phänomen

Hinter "@mosakeneats" steckt der Wiener Arash Rabbani, besser bekannt als DJ Mosaken. Während er hauptberuflich seit dem Jahr 2000 als internationaler Hip-Hop-DJ auflegt, hat er sich mit seinem Foodblog auf und TikTok zu einem der reichweitenstärksten Food-Creator Österreichs entwickelt.