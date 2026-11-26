Sobald in Wien die ersten Schneeflocken liegen bleiben, gibt es für Matti und Jan Walder kein Halten mehr.

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In ihrem neuesten Clip auf Instagram erklären die beiden Ex-Profi-Langläufer die Bundeshauptstadt kurzerhand zum Wintersportgebiet – inklusive Bergwertung im Stadtpark.

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Das Wiener Duo, das auf Social Media als Stew Crew auf Instagram über 400.000 Menschen begeistert, schnallt sich bei den ersten Zentimetern Neuschnee sofort die Langlaufski an.

In ihrem aktuellen Video nehmen die ehemaligen Profi-Langläufer den Wintereinbruch mit gewohnt trockenem Wiener Schmäh aufs Korn. Ihre persönliche Weltcup-Strecke führt mitten durch den Großstadtdschungel.

Wer steckt hinter dem Kult-Duo?

Matti und Jan Waldner haben ihre Leidenschaft für Ausdauersport und Selbstironie längst zum Beruf gemacht – wie auch der ORF bereits berichtete, trainieren die beiden ohne starren Plan, dafür mit maximalem Unterhaltungsfaktor. Ob knallharte Sprints gegen Radfahrer, Stiegenläufe auf Wiener Hochhäuser oder eben Urban-Langlauf mitten in der City: Die beiden zeigen, dass man für echtes Wintersport-Feeling nicht zwingend in die Alpen fahren muss.