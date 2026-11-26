Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

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Besonders stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol. Unter anderem wurden die Wiener Außenringautobahn (A21) sowie der Karawankentunnel (A11) gesperrt, gröbere Probleme gab es auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz und Villach sowie teilweise auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Am Airport Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) mussten am Vormittag aufgrund der Witterungsbedingungen alle Flugzeuge vor dem Start enteist werden, Verzögerungen bei Abflügen waren die Folge. "Insgesamt ist die Situation am Flughafen aber unter Kontrolle", hieß es auf APA-Anfrage. Neben der Einteisung war auch der Winterdienst im Einsatz, Vorfeld-Flächen und Pisten wurden von Schnee und Eis befreit.

Verkehrssituation "schlimmer als befürchtet"

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) gab es unterdessen kilometerlangen Stau, Ausweichen war nur großräumig möglich, sagte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser. Die Verkehrssituation aufgrund des "merkbaren Wintereinbruchs" sei "schlimmer als befürchtet", meinte der Sprecher. Die A21 wurde seinen Angaben zufolge zwischen dem Knoten Steinhäusl und Brunn am Gebirge in beide Richtungen für alle Fahrzeuge gesperrt, Kfz wurden abgeleitet. Ausweichen war beispielsweise über die Wiener Südosttangente (A23), die Donauufer Autobahn (A22) und die Stockerauer Schnellstraße (S5) sowie die Kremser Schnellstraße (S33) bis St. Pölten möglich. Richtung Wien bildete sich auf der A21 kilometerlanger Stau.

Generell wurden in Niederösterreich ab Mitternacht über 40 Unfälle mit Personenschaden und mehreren Verletzten verzeichnet, sagte Philipp Gutlederer, Sprecher von Notruf Niederösterreich. Regen, Graupelschauer und Schneefall machten die Straßen stellenweise spiegelglatt.

Fahrzeug auf Schneefahrbahn aufgenommen am Donnerstag, 26. November 2026, in der Nähe von Hochstraß. © APA/HELMUT FOHRINGER

Verbreitet Kettenpflicht in höheren Lagen

In Kärnten war neben dem Karawankentunnel auch der Oswaldibergtunnel bei Villach (A10) in Richtung Salzburg zwischenzeitlich gesperrt. Auf der Südautobahn (A2) zwischen Klagenfurt und Villach herrschte reges Schneegestöber, es war teilweise nur Schritttempo möglich, Staus bildeten sich in beiden Richtungen. In höheren Lagen herrschte verbreitet Kettenpflicht, etwa auf der Turrach (B95) oder über den Katschberg (B99). Unfälle gab es einige, unter anderem auf der Tauernautobahn. Auf der Ossiacher See-Bahnstrecke hatten die ÖBB Probleme mit der Stromversorgung, es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Der Schnee sorgte in Kärnten auch für Probleme bei der Stromversorgung. 8.000 Haushalte waren gegen 10.00 Uhr ohne Versorgung, weil unter der Schneelast abgebrochene Äste und umstürzende Bäume Stromleitungen gekappt hatten, sagte Robert Schmaranz von der Kärnten Netz GmbH zur APA. Alle Monteure seien ausgerückt, aber die Störungen wurden am Vormittag eher mehr als weniger.

A10 zwischenzeitlich gesperrt

In Salzburg bei St. Michael war die Tauernautobahn (A10) zwischenzeitlich gesperrt. In der Früh war die A10 vorübergehend bei Golling wegen querstehender Lkw unpassierbar. In der Steiermark hatte es in der Früh Probleme im Packabschnitt (A2) in Richtung Kärnten wegen hängen gebliebener Lkw gegeben. Am Vormittag entspannte sich die Situation etwas. Auf der S36 bei Zeltweg gab es Stau wegen der winterlichen Verhältnisse.

Auf der B311 zwischen Schwarzach im Pongau und Lend kippte ein Klein-Lkw bei winterlichen Straßenverhältnissen um, der Lenker konnte sich selbst befreien. Auch auf anderen Straßen im Land Salzburg kam es zu Unfällen. Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge wurde auf der B99 von St. Michael im Lungau über den Katschberg verhängt. Auf einigen anderen Gebirgsstraßen gab es eine Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, beispielsweise über den Radstädter Tauern im Pongau und auf der Hochkönigstraße zwischen Maria Alm und dem Dientner Sattel im Pinzgau.

Unfälle und Staus auch in Tirol

In Tirol kam es ebenfalls zu schneebedingten Unfällen und Staus, berichtete ein Sprecher des ÖAMTC der APA. Auf der Fernpassstraße (B179) blieben Lkw liegen, diese war zwischen Nassereith (Bezirk Imst) und Lermoos (Bezirk Reutte) gesperrt und es musste großräumig über die Inntalautobahn (A12) ausgewichen werden. Mehrere Unfälle passierten auf der Zillertalstraße (B169) zwischen Uderns (Bezirk Schwaz) und Schlitters (Bezirk Schwaz) sowie auf der Ötztalstraße (B186), dort staute es sich ebenfalls nach einem Unfall zwischen Ötz (Bezirk Imst) und Umhausen (Bezirk Imst). Nur langsam kamen Autofahrer auf der Brennerautobahn (A13) voran. Staus gab es außerdem auf der Stubaitalstraße (B183) sowie, auch unfallbedingt, auf der Brixentalstraße (B170) zwischen Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) und Westendorf (Bezirk Kitzbühel).

Auch im Bahnverkehr gab es Probleme. Die Verbindung zwischen Sillian (Osttirol) und Innichen (Südtirol) wurde gesperrt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Im Burgenland mussten die Feuerwehren vor allem in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Bis zum Vormittag wurden etwa zehn derartige Einsätze verzeichnet. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Wegen winterlicher Fahrverhältnisse ist es am Donnerstag, 26. November 2026 in Niederösterreich zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Regen, Graupelschauer und Schneefall haben die Straßen stellenweise spiegelglatt gemacht. Im Bild: Ein Bergungseinsatz der Feuerwehr in Niederösterreich. © APA/FF AMSTETTEN

Orange Warnung für Wien soll um Mitternacht auslaufen

"In Wien, Niederösterreich und Burgenland wird es über Mittag bis in den Nachmittag hinein schneien", prognostizierte Meteorologe Thomas Turecek von der Geosphere Austria. Vom Süden her nimmt der Schneefall im Tagesverlauf langsam ab. "Die orange Wetterwarnung für Wien läuft dann, wie geplant, um Mitternacht aus."

Dennoch könnte es in Wien und Niederösterreich bis Freitagfrüh weiterschneien, allerdings nur noch leicht, so Turecek. Auch in der Steiermark und in Kärnten halten die Niederschläge den Donnerstag über an, die Mengen nehmen aber ebenfalls ab. Sämtliche gelbe Wetterwarnungen sollen am Donnerstagnachmittag aufgehoben werden.

118 Einsätze in Oberösterreich

In Oberösterreich ist seit dem einsetzenden Schneefall am Vormittag die Feuerwehr zu 118 Einsätzen ausgerückt. Im Wesentlichen seien Pkw auf schneeglatten Fahrbahnen weggerutscht oder Lkw hängengeblieben, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Vor allem in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck führten winterliche Straßenverhältnisse zu Unfällen, die bisher im Großen und Ganzen glimpflich verlaufen seien. Die Stadt Steyr ersuchte wegen des Wetters nicht notwendige Pkw-Fahrten zu vermeiden.