"Jede und jeder muss seinen Weg durch den Raum finden." Dieser dauere "ein paar Minuten" und könne mitunter sehr anrührend sein. "Wir hatten bereits Menschen, die weinten, als sie sich durch den Raum bewegten", berichtet die Künstlerin. "Wenn man geht, fühlt man die Lichter regelrecht."

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Die portugiesische Künstlerin Joana Vasconcelos will mit ihrer Wunderkammer "Dreamscape" in den Swarovski Kristallwelten in Wattens in Tirol der Stimmung an einem Morgen auf mehreren Sinnesebenen Tribut zollen. Mit Farben, Tönen und Düften gehe es ihr darum, "ein immersives Gesamterlebnis" zu gestalten und somit den Übergang von der Nacht zum Tag atmosphärisch darzustellen, sagte sie im APA-Gespräch. Eröffnet wird die neue Wunderkammer am Donnerstag.

Der abgedunkelte Raum entfalte "nach und nach" seine ganze Wirkung, erklärte Vasconcelos weiters. So bewege man sich schließlich wie in einem "raumgreifenden Wald" und werde schließlich von schimmernden Kristallen begleitet, die alle "ein Herz zu haben scheinen", führte die renommierte Künstlerin aus. Aber nicht nur der Wald sei als Motiv präsent, sondern auch der urbane Raum. "Ich greife mit Rosa, Weiß und sanften Blautönen auch die Farben Lissabons auf."