Nach der Sommer-Flaute zieht die deutsche Konjunktur zum Jahresende wieder spürbar an. Führende Experten halten 2027 sogar ein Wachstum von 1,6 Prozent für möglich. Warum der Aufschwung trotzdem noch auf wackeligen Beinen steht.

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Lange Zeit gab es aus der deutschen Wirtschaft vor allem Krisenmeldungen. Doch zum Ende des Jahres 2026 dreht sich die Stimmung unter führenden Ökonomen und Banken spürbar ins Positive.

Unternehmen fokussieren EU-Binnenmarkt

Die deutsche Wirtschaft dürfte laut Prognose der DekaBank 2026 um etwa 1,2 Prozent wachsen. Für 2027 rechnet sie mit einem Plus von 1,1 Prozent. Die staatlichen Investitionen sowie eine allmähliche Belebung des privaten Konsums und der Investitionstätigkeit stützten die Konjunktur. Der Außenhandel dürfte dagegen einen leicht negativen Beitrag leisten. Die deutschen Unternehmen passten sich an ein schwieriges Umfeld an. "Sie richten ihren Außenhandel stärker auf den europäischen Binnenmarkt aus, diversifizieren Lieferketten und reagieren auf hohe Energie-, Arbeits- und Bürokratiekosten", so DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Die Wirtschaftsleistung dürfte 2026 real dennoch nur 1,8 Prozent über dem Niveau von 2019 liegen - also der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Die deutsche Wirtschaft dürfte laut Prognose der DekaBank 2026 um etwa 1,2 Prozent wachsen. © BASF

Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment, traut der deutschen Wirtschaft 2027 sogar ein Wachstum von 1,6 Prozent zu. "Der Staat gibt den Anschub. Nun kommt es auf die Unternehmen an." Ihre Investitionen müssten deutlich steigen. Erst dann gelinge der dauerhafte Aufschwung.

Noch keine Trendwende am Arbeitsmarkt

Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten nun rosiger sind, ist eine Trendwende am deutschen Arbeitsmarkt laut dem Münchner Ifo-Institut noch nicht in Sicht. Die Unternehmen waren zuletzt sogar wieder zurückhaltender bei der Einstellung von Personal. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im November auf 94,7 Punkte, nach 95,5 Punkten im Oktober. Damit ging der Indikator nach drei Anstiegen in Folge wieder zurück. "Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe.

Trotz der insgesamt weiter schwachen Kräftenachfrage zeigt sich laut der deutschen Bundesagentur für Arbeit in einigen Branchen ein zumindest leichtes Stellenplus im Vergleich zum Vorjahr. Prozentual über dem Vorjahr rangieren vor allem die Stellenmeldungen aus dem Öffentlichen Bereich, gefolgt von dem Verarbeitenden Gewerbe, Finanzen und Versicherungen sowie dem Baugewerbe. Den größten Rückgang verzeichnet der Sektor Information und Kommunikation, gefolgt von Pflege und Soziales, dem Gastgewerbe sowie dem Handel.