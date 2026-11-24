Tunnelbohrmaschine "Olga" hat rund 7,6 Kilometer Tunnel aufgefahren. Inbetriebnahme ist 2034 geplant.

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Die Tunnelbohrmaschine "Olga" hat am Dienstag mit einem Durchbruch den maschinellen Vortrieb des Brennerbasistunnels abgeschlossen. Der Abschluss des maschinellen Vortriebs sei ein technischer Erfolg – und zugleich der Übergang zu den nächsten Bauphasen, hieß es von BBT SE in einer Aussendung am Dienstag.

Seit dem Start ihres Vortriebs am 18. September 2024 hat die Maschine im Baulos H53 Pfons-Brenner rund 7,6 Kilometer Tunnel aufgefahren. "Olga" ist rund 183 Meter lang und wiegt etwa 2.600 Tonnen. Ihr Schneidrad hat einen Durchmesser von 10,37 Metern. Die installierte Antriebsleistung beträgt 4.550 Kilowatt, das Drehmoment 26.400 Kilonewtonmeter. Insgesamt neun Tunnelbohrmaschinen kamen beim BBT zum Einsatz. Ihre unterschiedlichen Einsatzbereiche und technischen Eigenschaften würden zeigen, wie vielfältig die Anforderungen an den maschinellen Tunnelbau in den Alpen sind.

9 Maschinen waren im Einsatz

Hinter jeder Tunnelbohrmaschine stehe ein komplexes Zusammenspiel aus Maschinenbau, Planung, Steuerung und Baustellenbetrieb, hieß es seitens der Projektgesellschaft. Die Maschinen müssten nicht nur konstruiert und montiert, sondern während des gesamten Vortriebs überwacht, gewartet und an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Seit 2007 im Bau

Der seit 2007 im Bau befindliche Brennerbasistunnel ist ein reiner Zugtunnel mit einer Gesamtlänge von 64 Kilometern, der zwischen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck und dem Südtiroler Franzensfeste in Italien - hier auf 55 Kilometern - verläuft. Er gilt als Kernelement der neuen Bahnverbindung von München nach Verona. Nach der im Jahr 2034 geplanten Inbetriebnahme wird der für Güter- und Personenzüge vorgesehene Tunnel laut ÖBB die "längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt" sein. Güterzüge sollen mit bis zu 160 km/h und Personenzüge mit bis zu 250 km/h durch den Tunnel fahren können. Die Strecke soll somit in 25 statt 80 Minuten bewältigt werden können. Als Gesamtprojektkosten wurden zuletzt 11,7 Mrd. Euro veranschlagt.