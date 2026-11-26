Der Wintereinbruch hat am Donnerstag in großen Teilen Österreichs für Verkehrsprobleme gesorgt. Stark betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol, ab Mittag wurde Oberösterreich zu einem Hotspot.

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Die Wiener Außenringautobahn (A21) war zu Mittag weiterhin gesperrt, immer wieder kam es auch andernorts zu abschnittsweisen Autobahnsperren wegen der schwierigen Verhältnisse, Unfälle oder hängen gebliebenen Lkw. Der ÖAMTC riet von nicht unbedingt notwendigen Fahrten ab.

Am Airport Wien in Schwechat (NÖ-Bezirk Bruck an der Leitha) waren Winterdienst und Enteisung auch in den Nachmittagsstunden im Einsatz. "Die Schneeräumung der Betriebsflächen läuft auf Hochtouren. Aufgrund der Witterungsbedingungen müssen alle Flugzeuge vor dem Start enteist werden", teilte Flughafen-Sprecher Peter Kleemann der APA mit. Weiterhin komme es daher zu Verzögerungen bei Abflügen und teilweise auch bei Ankünften.

Verkehrssituation "schlimmer als befürchtet"

Auf der Wiener Außenringautobahn (A21) gab es kilometerlangen Stau, Ausweichen war nur großräumig möglich. Für ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser war die Verkehrssituation aufgrund des Wintereinbruchs "schlimmer als befürchtet". Die A21 wurde seinen Angaben zufolge zwischen dem Knoten Steinhäusl und Brunn am Gebirge in beide Richtungen für alle Fahrzeuge gesperrt, Kfz wurden abgeleitet. Regen, Graupelschauer und Schneefall machten die Straßen stellenweise spiegelglatt. Auch auf höher gelegenen Straßen in Niederösterreich gab es Probleme.

In Wien hatte der Wintereinbruch massive Auswirkungen vor allem im Verkehr. In Floridsdorf landete ein Bus in einem Straßengraben. Laut Wiener Berufsrettung gab es vier Leichtverletzte. Die Wiener Berufsfeuerwehr berichtete von zahlreichen zusätzlichen Einsätzen durch den Schnee seit 6.00 Uhr. Betroffen waren auch Lkw und Busse. Verzögerungen, Behinderungen und teilweise Ausfälle hatten die Öffis zu verzeichnen.

Fahrzeug auf Schneefahrbahn aufgenommen am Donnerstag, 26. November 2026, in der Nähe von Hochstraß. In Österreich gibt es heute die ersten größeren Schneefälle in diesem Winter. © APA/HELMUT FOHRINGER

Ab Mittag verstärkt OÖ betroffen

In Oberösterreich ist seit dem einsetzenden Schneefall am Vormittag die Feuerwehr zu 118 Einsätzen ausgerückt. Im Wesentlichen seien Pkw auf schneeglatten Fahrbahnen weggerutscht oder Lkw hängengeblieben, hieß es beim Landesfeuerwehrkommando. Vor allem in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck führten winterliche Straßenverhältnisse zu Unfällen, die bisher im Großen und Ganzen glimpflich verlaufen seien. Die Stadt Steyr ersuchte wegen des Wetters, nicht notwendige Pkw-Fahrten zu vermeiden.

Laut ÖAMTC-Auskunft am frühen Nachmittag kam es auf der Westautobahn (A1) vermehrt zu Unfällen, von Salzburger Seite über den Knoten Voralpenkreuz und weiter in Richtung Wien war nicht nur das Autobahnnetz betroffen, auch der Verkehr auf den Bundesstraßen kam immer wieder zum Erliegen.

In Salzburg wurde die Westautobahn (A1) zu Mittag zwischen Thalgau und Wallersee (Flachgau) in Fahrtrichtung Salzburg wegen eines hängen gebliebenen Lkw gesperrt, die Sperre wurde am frühen Nachmittag aufgehoben. In der Früh hatte es Sperren auf der Tauernautobahn (A10) gegeben.

Leichte Entspannung im Süden

In Kärnten besserte sich die Situation bis Mittag vor allem auf den Autobahnen, in der Früh hatte es hier Sperren gegeben, etwa beim Karawankentunnel (A11). In höheren Lagen gab es teilweise Kettenpflicht. Unfälle passierten einige, auch mit Verletzten. Unter der Schneelast stürzten Bäume und Äste auf Stromleitungen, am Vormittag waren 8.000 Haushalte ohne Strom, am frühen Nachmittag waren es noch 1.300.

Die steirischen Feuerwehren verzeichneten binnen zwölf Stunden über 200 Einsätze, teilte Sprecher Thomas Meier mit. In erster Linie handelte es sich um Fahrzeugbergungen - vor allem hängen gebliebene Lkw. Auf Strecken mit Steigungen oder Gefälle kam der Schwerverkehr immer wieder zum Erliegen, weil Schneeketten entweder nicht mitgeführt oder nicht rechtzeitig aufgelegt wurden. Auch Lkw im internationalen Transitverkehr waren davon betroffen.

Sperre der Wiener Außenring Autobahn A21 aufgenommen am Donnerstag, 26. November 2026, in der Nähe von Hochstraß. © APA/HELMUT FOHRINGER

Unfälle und Staus auch in Tirol

In Tirol war zu Mittag vor allem der Raum Innsbruck und hier die Inntalautobahn (A12) betroffen, außerdem der Fernpass (B179). Es kam auch hier immer wieder zu schneebedingten Unfällen und Staus.

In Vorarlberg blieb die Schneemenge sehr überschaubar, Verkehrsbehinderungen gab es kaum. In Hittisau (Bregenzerwald) wurden bei einem Schleuderunfall eines Autos ein Neunjähriger und seine 14-jährige Schwester verletzt.

Im Burgenland mussten die Feuerwehren vor allem in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf zu Fahrzeugbergungen ausrücken. Bis zum Nachmittag wurden etwa 75 derartige Einsätze verzeichnet.

Orange Warnung für Wien soll um Mitternacht auslaufen

"In Wien, Niederösterreich und Burgenland wird es über Mittag bis in den Nachmittag hinein schneien", prognostizierte Meteorologe Thomas Turecek von der Geosphere Austria. Vom Süden her nimmt der Schneefall im Tagesverlauf langsam ab. "Die orange Wetterwarnung für Wien läuft dann, wie geplant, um Mitternacht aus."

Dennoch könnte es in Wien und Niederösterreich bis Freitagfrüh weiterschneien, allerdings nur noch leicht, so Turecek. Auch in der Steiermark und in Kärnten halten die Niederschläge den Donnerstag über an, die Mengen nehmen aber ebenfalls ab. Sämtliche gelbe Wetterwarnungen sollen am Donnerstagnachmittag aufgehoben werden.