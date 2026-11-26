Der Landesrechnungshof hat mehrere Schwachstellen beim Hochwasserschutz in Oberösterreich aufgezeigt.

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Der Landesrechnungshof (LRH) hat die "Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberösterreich" überprüft und vor allem beanstandet, dass die baulichen Schutzmaßnahmen im Eferdinger Becken 13 Jahre nach dem Hochwasser noch immer nicht stehen. Um ein Umsetzen zu beschleunigen, hatte das Land Oberösterreich 2025 eine Sonderförderung verabschiedet, die die Prüfer kritisch bewerten. Das Fehlen eines längst beschlossenen rechtsgültigen digitalen Flächenwidmungsplanes wurde ebenso bemängelt.

Mangelnde Finanzressourcen

Bisher gibt es nur einen rechtsgültigen digitalen Gefahrenzonenplan, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten LRH-Bericht. Die Flächenwidmung, für die eine andere Behörde zuständig ist, liegt nur in Papierform vor. Das Projekt wurde 2023 vom Kontrollausschuss beschlossen und in Angriff genommen, bei der aktuellen Initiativprüfung stellte der LRH jedoch fest, dass die Umsetzung wegen mangelnder Finanz- und Personalressourcen gestoppt worden sei. LRH-Direktor Rudolf Hoscher mahnte daher "zeitnah gesetzeskonforme und verlässliche Informationen" für die Bevölkerung ein. Laut Flächenwidmungsplan seien "aktuell Flächen von insgesamt rd. 570 Fußballfeldern in einer roten, ehemals roten und gelben Gefahrenzone als Bauland gewidmet".

Zwangsenteignungen könnten kommen

Im Rückblick auf das Donauhochwasser Anfang Juni 2013 fand der LRH deutliche Worte für das nur schleppende Voranschreiten des Hochwasserschutzes im Eferdinger Becken, die besondere Dringlichkeit erhalten hatte. Daher appellierte er an das Land, "alle Möglichkeiten zur raschen Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen" zu nutzen. Als "ultima ratio" in Einzelfällen sollte man auch Zwangsenteignungen andenken, um die Absiedelung aus Gefahrengebieten zu erreichen, ergänzte der LRH-Direktor.