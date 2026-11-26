In LInz
Budgetkonsolidierung unter Einfluss des Wahljahres 2027
Seit Mai ist ein von der Stadt beauftragtes Beratungsunternehmen mit der Analyse beschäftigt, wo in Linz die Finanzen aus dem Ruder laufen und überdurchschnittlich hoch sind. Alle Fraktionen waren gefordert Sparvorschläge zu erarbeiten. Es ist eine Liste mit insgesamt 181 Einsparpotentialen, teilweise mit Subvarianten, entstanden. Der nun vorliegende Budgetvorschlag weist aber keine großen Einschnitte auf.
„Mit dem vorliegenden Budget für 2027 ist es gelungen, die Finanzen der Stadt Linz in einem ersten Schritt zu stabilisieren und spürbar zu verbessern. Gleichzeitig wurden Investitionen in die Zukunft von Linz eingeplant: Der Abgang für 2027 beträgt in der operativen Gebarung 57,2 Mio. Euro. Damit wird der Fehlbetrag im Vergleich zur vor einem Jahr beschlossenen Mittelfristplanung (69,5 Mio. Euro) um rund zwölf Mio. Euro reduziert", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).
In rund drei Viertel der Bereiche sind die Ausgaben gestiegen. Prammer erklärt dies durch "steigende Personalkosten sowie höhere Energie- und Sachkosten". Folglich: "Die Ausgaben steigen schneller als die Einnahmen." Finanzstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) springt Prammer zur Seite: "Eine Konsolidierung ist kein Sprint sondern ein Marathon!"
Geplante Investitionen
Folgende Investitionen sind für 2027 budgetiert:
21,5 Mio. Euro Ausbau des öffentlichen Verkehrs
15,6 Mio. Euro Straßenbau und Verkehr
6,6 Mio. Euro Schulen und Kinderbildungseinrichtungen
5,8 Mio. Euro Senior*innenzentren Linz
4,7 Mio. Euro Fortsetzung der PV-Offensive
4,13 Mio. Euro Aufwertung des öffentlichen Raums und Klimamaßnahmen
4,1 Mio. Euro Sicherheit im öffentlichen Raum
3,3 Mio. Euro Investitionen in Bäder, Eishalle und Sportstätten
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Finanzausgleich reformieren
Im Budget für 2027 ist ein negativer Nettotransfersaldo gegenüber dem Land Oberösterreich i.d.H.v. 110,7 Mio. Euro zu erwarten, was rund 10 % des gesamten Budgets ausmacht. In anderen Worten bedeutet das, dass die Stadt um 110,7 Mio. Euro mehr an das Land zahlt, als sie über die Transferbeziehungen mit dem Land zurückbekommt. “Das Land Oberösterreich greift tief in unsere Kasse, aus meiner Sicht um 50 Mio. Euro zu viel", erneuert Gegenhuber (SPÖ) seine Forderung nach einer Reform des inneroberöstereichischen Finanzausgleichs.
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