Der Wintereinbruch deckt viele Solaranlagen komplett zu. Doch wer jetzt aufs Dach steigt oder zum falschen Werkzeug greift, riskiert Unfälle und teure Schäden.

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Sobald eine geschlossene Schneedecke auf den Modulen liegt, sinkt die Stromproduktion gegen Null. Viele glauben, sie müssten jetzt die Solaranlagen vom Schnee befreien, doch die Reinigung lohnt sich fast nie. Im Winter verwandeln sich Dachziegel durch Raureif, Eis und Schnee in unberechenbare Rutschbahnen. Ohne professionelle Absturzsicherung auf ein verschneites Dach zu steigen, ist lebensgefährlich. Jedes Jahr verunglücken Hausbesitzer schwer bei dem Versuch, Dachrinnen zu reinigen oder Solarmodule freizulegen. Kein noch so hoher Stromertrag der Welt rechtfertigt dieses Risiko.

Teurer Schaden möglich

Moderne Solarmodule sind Hightech-Produkte mit einer hauchdünnen, speziellen Antireflex-Beschichtung auf dem Solarglas. Diese sorgt dafür, dass möglichst viel Sonnenlicht eingefangen und in Strom umgewandelt wird. Herkömmliche Schneeschieber mit Metall- oder harten Kunststoffkanten, Eiskratzer sowie Besen mit harten Borsten zerkratzen diese empfindliche Oberfläche, die Leistung nimmt ab. Ein weiterer fataler Fehler ist der Griff zum Gartenschlauch oder Gießkannen mit warmem Wasser. Trifft warmes Wasser auf eiskaltes Solarglas, entstehen extreme thermische Spannungen. Das Glas kann springen oder unsichtbare Mikrorisse bekommen, durch die später Feuchtigkeit in die Elektronik eindringt. Wichtig: die Wohngebäude- oder Photovoltaikversicherung zahlt in der Regel nicht, wenn der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit selbst verursacht wurde.

Finanziell lohnt sich der Aufwand ohnehin nicht: In den sonnenarmen Monaten Dezember und Januar produziert eine PV-Anlage ohnehin nur rund drei bis fünf Prozent ihres gesamten Jahresertrags.

In den allermeisten Fällen erledigt die Physik das Problem von allein. Solarmodule haben eine dunkle Oberfläche und sind auf Schrägdächern meist in einem Winkel von 30 bis 45 Grad montiert. Sobald die Wintersonne auch nur kurz durch die Wolken blitzt, erwärmen sich die dunklen Zellen schnell.

Durch diese Wärme bildet sich zwischen dem Modulglas und der Schneeschicht ein dünner Wasserfilm. Auf diesem Gleitfilm rutscht selbst eine dickere Schneedecke oft innerhalb weniger Stunden komplett von allein ab. Sobald auch nur ein kleiner Teil eines Moduls frei liegt, beschleunigt sich dieser Effekt durch die steigende Eigenwärme der aktiven Solarzellen rasant.

Wenn du dennoch handeln muss

Ausnahmen gibt es aber durchaus. Wenn in schneereichen Regionen schwerer, nasser Schnee fällt und die maximale Traglast des Daches erreicht zu werden droht. Wenn sich auf steilen Dächern schwere Schneebretter lösen könnten, die direkt über Hauseingängen, Gehwegen oder parkenden Autos hängen ist ebenfalls Selbsthilfe angesagt. Tipp von den Experten: Nutze ausschließlich spezielle Teleskopstangen die für die Photovoltaikanlagen zugelassen sind.