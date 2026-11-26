Der plötzliche Wintereinbruch legte Teile des Wiener Verkehrs lahm. Bis zu 18 Zentimeter Neuschnee sorgen für historische Werte, Feuerwehreinsätze und ein eisiges Wochenende.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien steckt mitten im tiefsten Winter – und das bereits im November. Ein kräftiges Mittelmeertief hat der Bundeshauptstadt eine Schneedecke beschert, wie es sie zu dieser Jahreszeit seit über drei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Historischer Wert: Rekord aus dem Jahr 1995 eingestellt

Während im Stadtzentrum und auf der Hohen Warte 15 Zentimeter gemessen wurden, wuchs die Schneedecke am westlichen Stadtrand örtlich auf bis zu 18 Zentimeter an. Ein Blick in die Wetter-Archive zeigt, wie außergewöhnlich dieses Ereignis ist: Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1952 gab es in einem November erst viermal ähnlich viel Schnee in Wien. Das letzte Mal mussten die Wiener am 7. November 1995 so tief schippen.

ABD0060_20261126 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Eine Radfahrer im Schnee; aufgenommen am Donnerstag, 26. November 2026, am Wiener Ring. In Österreich gibt es heute die ersten größeren Schneefälle in diesem Winter. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH © APA/GEORG HOCHMUTH

Chaos auf Straßen und 125 Feuerwehreinsätze

Der schwere, nasse Schnee blieb nicht ohne Folgen für den Alltag in der Stadt: Verkehrsbehinderungen: Auf den Straßen und bei den Wiener Linien kam es zu deutlichen Verzögerungen. Auch am Flughafen Wien mussten Reisende mehr Zeit einplanen. Dauereinsatz für die Helfer: Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte bis zum Nachmittag zu 125 wetterbedingten Zusatzeinsätzen aus. Vor allem hängengebliebene Fahrzeuge, unter der Schneelast abgeknickte Äste und drohende Dachlawinen hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Sperre am Karlsplatz: Aus Sicherheitsgründen musste der beliebte Adventmarkt am Karlsplatz vorübergehend seine Pforten schließen.

So geht es am Wochenende weiter

Wer auf eine schnelle Entspannung hofft, braucht weiterhin dicke Winterkleidung. Zwar lässt der starke Schneefall im Laufe des Donnerstags langsam nach, bis Freitagfrüh sind aber immer wieder leichte Schneeschauer möglich. Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wetter zwar, es bleibt in Wien und weiten Teilen Österreichs jedoch eisig kalt – ideal für Winterspaziergänge, aber tückisch durch mögliche Glätte auf den Gehsteigen.