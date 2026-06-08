HEUTE: Apple enthüllt die neue KI-Siri

Der iPhone-Konzern bläst zur Aufholjagd im KI-Rennen. Auf der WWDC 2026 soll eine runderneuerte Siri vorgestellt werden, die tief in die neuen Betriebssysteme integriert wird.

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Am Montagabend öffnet Apple die Tore zu seiner Entwicklerkonferenz. Auch für die Apple-Nutzer in Österreich stehen spannende Neuerungen an, denn die hauseigene Sprachassistentin steht vor dem größten Umbau ihrer Geschichte.

© Getty Images

Während die Konkurrenz rund um ChatGPT, Gemini oder Claude immer leistungsfähiger wurde, hinkte Apple hinterher. Das soll sich nun drastisch ändern, da Berichte darauf hindeuten, dass der Konzern künftig auf Googles KI-Modell Gemini setzt. Die Assistentin soll dadurch komplexe Fragen beantworten, längere Gespräche führen und Inhalte aus Apps besser verstehen. Beobachter erwarten sogar eine eigene App im Stil moderner Chatbots.

Fokus auf der WWDC 2026

Neben der Sprachassistenz stehen die neuen Betriebssysteme im Fokus. Erwartet werden iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 sowie Updates für watchOS, tvOS und visionOS. Die künstliche Intelligenz soll tief in die Systeme integriert werden, um Suchfunktionen, Fotobearbeitung und Textverbesserungen zu unterstützen. Nutzer können künftig wohl zwischen verschiedenen Modellen wie ChatGPT oder Gemini wählen. Berechnungen sollen für den Datenschutz direkt auf den Geräten ausgeführt werden.

Kaum Chancen auf Hardware

Große Hardware-Neuheiten gelten auf der WWDC 2026 dagegen als unwahrscheinlich. Zwar gibt es Gerüchte über neue Macs mit M5-Chips oder einen Smart-Home-Hub, belastbare Hinweise fehlen jedoch. Die Veranstaltung bleibt traditionell eine reine Software-Messe, weshalb Hoffnungen auf neue iPads oder ein neues Apple TV wohl enttäuscht werden.