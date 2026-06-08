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Aufgepasst

HEUTE: Apple enthüllt die neue KI-Siri

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 16: Tim Cook attends the Apple Original Films &amp; Warner Bros. Pictures "F1" World Premiere in Times Square on June 16, 2025 in New York City. (Photo by Arturo Holmes/WireImage)
© WireImage
Der iPhone-Konzern bläst zur Aufholjagd im KI-Rennen. Auf der WWDC 2026 soll eine runderneuerte Siri vorgestellt werden, die tief in die neuen Betriebssysteme integriert wird.
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Am Montagabend öffnet Apple die Tore zu seiner Entwicklerkonferenz. Auch für die Apple-Nutzer in Österreich stehen spannende Neuerungen an, denn die hauseigene Sprachassistentin steht vor dem größten Umbau ihrer Geschichte.

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SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 8: CEO of Apple Inc. Tim Cook walks up before the NFL Super Bowl LX football game between the Seattle Seahawks and New England Patriots at Levi's Stadium on February 8, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Perry Knotts/Getty Images)
© Getty Images

Während die Konkurrenz rund um ChatGPT, Gemini oder Claude immer leistungsfähiger wurde, hinkte Apple hinterher. Das soll sich nun drastisch ändern, da Berichte darauf hindeuten, dass der Konzern künftig auf Googles KI-Modell Gemini setzt. Die Assistentin soll dadurch komplexe Fragen beantworten, längere Gespräche führen und Inhalte aus Apps besser verstehen. Beobachter erwarten sogar eine eigene App im Stil moderner Chatbots.

Fokus auf der WWDC 2026

Neben der Sprachassistenz stehen die neuen Betriebssysteme im Fokus. Erwartet werden iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 sowie Updates für watchOS, tvOS und visionOS. Die künstliche Intelligenz soll tief in die Systeme integriert werden, um Suchfunktionen, Fotobearbeitung und Textverbesserungen zu unterstützen. Nutzer können künftig wohl zwischen verschiedenen Modellen wie ChatGPT oder Gemini wählen. Berechnungen sollen für den Datenschutz direkt auf den Geräten ausgeführt werden.

Kaum Chancen auf Hardware

Große Hardware-Neuheiten gelten auf der WWDC 2026 dagegen als unwahrscheinlich. Zwar gibt es Gerüchte über neue Macs mit M5-Chips oder einen Smart-Home-Hub, belastbare Hinweise fehlen jedoch. Die Veranstaltung bleibt traditionell eine reine Software-Messe, weshalb Hoffnungen auf neue iPads oder ein neues Apple TV wohl enttäuscht werden.

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