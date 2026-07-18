Jetzt kommen DIESE neun neuen Emojis

Das Unicode-Konsortium erweitert die digitale Emoji-Sammlung zu Beginn des nächsten Jahres um neun neue Exemplare, die von emotionalen Symbolen bis hin zu einer Essiggurke reichen.

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Der aktuelle Unicode-Standard umfasst 3.953 Exemplare, stößt jedoch in der alltäglichen Kommunikation immer wieder an Grenzen. Wie das Unicode-Konsortium am Dienstag in einem Blogbeitrag mitteilte, wird die Emoji-Sammlung zu Beginn des nächsten Jahres um neun Exemplare aufgestockt. Da am Freitag der Weltemoji-Tag gefeiert wird, lohnt sich ein genauerer Blick auf die kommenden Neuerungen.

Emojis © Unicode

Das lächelnde Gesicht mit Rissen

Besonders auffallend ist ein neuer Smiley, das sogenannte "Cracked Smiling Face". Dieses Gesicht lächelt freundlich, obwohl es gleichzeitig in die Brüche geht. Jennifer Daniel, Grafikdesignerin und Vorsitzende der Emoji-Abteilung bei Unicode, erklärt dazu in einem Blogbeitrag: "Manchmal bedeutet 'Alles gut' nämlich 'Genau gar nichts ist gut!' Verwendet dieses Emoji, wenn eure Fassade Risse aufzeigt, aber ihr lächelt durch die Scherben hindurch."

Wegweiser und Zerstörung im Chat

Neben den emotionalen Abgründen liefert das Update auch Symbole für Hoffnung und Vernichtung. Ein neuer Leuchtturm an der Küste soll als Wegweiser fungieren. Im Gegensatz dazu drückt ein "Meteoriten"-Emoji, das nicht mit dem weiß glühenden Kometen zu verwechseln ist, den Wunsch nach Vernichtung aus. Für Missgeschicke im digitalen Alltag wird zudem ein "Radiergummi"-Emoji eingeführt, das symbolisch beim Zurücknehmen von Nachrichten helfen kann.

Neue Gesten und Schmetterlingsnetze

Die Sammlung bereits bekannter Symbole wird ebenfalls punktuell erweitert. Künftig gibt es nach links oder rechts zeigende Daumen, die signalisieren sollen: "Schaut euch diesen Typen an." Zudem wird ein "Schmetterlingsnetz"-Emoji integriert, mit dem man einfangen kann, was im digitalen Äther entschwindet.

Feinjustierung bei Natur und Essen

Das Update bringt auch rein sachliche Ergänzungen mit sich. So wird das Sortiment neben der klassischen Gurke um eine Essiggurke erweitert. Beim Schmetterling wird zudem eine technische Vereinheitlichung vorgenommen: Bislang wurde das Insekt je nach Smartphone oder App entweder als orange-schwarzer Monarchfalter oder als blauer Morphofalter dargestellt. Ein eigenständiges Symbol sorgt nun dafür, dass ein abgeschickter Monarchfalter beim Empfänger auch exakt als solcher ankommt.