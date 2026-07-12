Android bringt KI-Schutz gegen Telefonbetrug

Telefonbetrüger werden immer kreativer und raffinierter. Doch nun will Google gegen sie aufrüsten. Eine neue KI-Funktion soll in Echtzeit erkennen, ob es sich beim Anruf um einen Scam handelt und warnt sofort.

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Durch die Verbreitung von künstlicher Intelligenz ist Telefonbetrug keine Seltenheit mehr. Die Methoden werden immer raffinierter. Dabei setzen die Betrüger auf gefälschte Bankanrufe, KI-generierte Stimmenklone oder Phishing-SMS. Nun reagiert Google auf diese Entwicklung und will gegen die Betrüger in den Krieg ziehen. Mit einem neuen Schutzmechanismus im Android-Betriebssystem soll Scamern das Handwerk gelegt werden.

Die sogenannte Scam Detection ist eine KI, die bei Telefonaten mithört und typische Betrugsmuster erkennt, wie etwa Fake-Bankmitarbeiter. Erkennt das System ein Muster, wird sofort eine Warnung auf dem Display angezeigt. Die KI-Funktion erfolgt komplett auf dem Gerät, wodurch keine Gesprächsdaten an Server übermittelt werden.

KI-Funktion erkennt KI-Stimmklone

Laut "Computerwoche" beinhaltet der Schutz insgesamt sechs Techniken. Mit der Fake Call Detection werden KI-Stimmklone erkannt. Bei der Phone Call Spoofing Protection werden eingehende Anrufe von Banken in Echtzeit überprüft. Wenn die Echtheit nicht bestätigbar ist, wird gewarnt oder blockiert.

Die neue Funktion erkennt die gefälschten Anrufer-IDs mithilfe einer Art digitalen Händeschüttelns zwischen den Geräten. Kommt der Anruf von einem bekannten Kontakt und beide nutzen Google-Smartphones, dann versenden die Geräte im Hintergrund ein verschlüsseltes Bestätigungssignal. Beim Fehlen des Signals wird vor dem Anruf gewarnt.

Schrittweise Veröffentlichung

Der klassische Spam-Schutz wurde ebenfalls verbessert. Ein eingehender Anruf wird mit einer von Google gepflegten Datenbank kontrolliert. Bekannte Spam-Nummern werden sofort markiert. Eine weitere Funktion ist der SMS-Filter. Dieser erkennt Phishing-Nachrichten und verschiebt diese in einen Spam-Ordner.

Die neuen KI-Schutzfunktionen werden schrittweise ausgerollt. Als Erstes erhalten die Pixel-Geräte von Google die Features, danach bekommen die restlichen Android-Smartphones ab Version 12. Bis dahin wird geraten, sich mit den offiziellen Telefon- und Messages-Apps von Google zu schützen. Dort kann der Spam-Filter aktiviert werden. Zusätzlichen Schutz bieten Apps wie Truecaller oder Hiya an.