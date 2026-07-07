Verwirrung um Apples neue AirPods mit Kameras

Apple plant smarte AirPods mit Kameras für KI-Funktionen. Doch Berichte über den Entwicklungsstand des ehrgeizigen Projekts widersprechen sich teils drastisch.

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Im September soll laut Plänen eine überarbeitete Siri-Version zusammen mit iOS 27 veröffentlicht werden. Wie genau diese KI künftig unterstützt wird, sorgt jedoch für ordentlich Verwirrung. Apple arbeitet offenbar seit Jahren an einer neuen Generation seiner AirPods, die mit Kameras ausgestattet sein sollen. Die Linsen sind dabei nicht für Fotos oder Videos gedacht, sondern sollen als Sensoren für Apples smarte Funktionen dienen.

Sensoren statt klassischer Fotos

Die neuen Kopfhörer – teils als AirPods Pro, teils als AirPods Ultra bezeichnet – sollen jeweils eine Kamera pro Ohrhörer erhalten. Damit will der US-Konzern seine Geräte stärker in Richtung kontextbezogener Assistenz entwickeln. Siri könnte dann Fragen zu Objekten im Sichtfeld beantworten. Wer beispielsweise Zutaten auf dem Tisch liegen hat, könnte direkt nach einem Rezept fragen. Auch bei der Navigation über Apple Maps wären neue Möglichkeiten denkbar, wenn sich Hinweise stärker an der realen Umgebung orientieren. Das System soll dabei Sprache, Standortdaten und visuelle Informationen kombinieren.

Unklare Lage der Entwicklung

Doch wie weit das Projekt tatsächlich fortgeschritten ist, bleibt völlig unklar. Laut einem Bloomberg-Bericht befinden sich die Kopfhörer im sogenannten Design Validation Testing, einer späten Testphase vor der Massenproduktion. Analyst Ming-Chi Kuo sprach bereits 2024 von einer Produktion ab 2026, während das Portal "Bild" im Mai 2026 berichtete, dass der Termin weiter offen sei. Für neue Verwirrung sorgt nun der Leaker Kosutami: Er schreibt auf der Plattform X, die Entwicklung sei angeblich "angehalten". Zuvor hatte er noch behauptet, die Arbeit sei "abgeschlossen".

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Neue Siri macht Probleme

Während die Hardware laut einigen Berichten weit entwickelt scheint, gibt es bei den Software-Funktionen offenbar noch Hindernisse. Die neue Siri-Version, die auf einem Large Language Model basieren soll, arbeitet demnach noch nicht so zuverlässig, wie Apple es sich wünscht. Sollte das Projekt nicht gestoppt sein, werden die neuen Kamera-Kopfhörer erst für 2027 erwartet. Sie könnten dann vermutlich zusammen mit dem iPhone 18, dem iPhone 18e und dem iPhone Air 2 auf den Markt kommen. Preislich dürften die Ultra-Kopfhörer nochmals teurer werden als die aktuellen AirPods Pro 3.