iPhone 18 Pro Max bekommt Mega-Akku

Laut neuesten Gerüchten soll das kommende iPhone 18 Pro Max ein richtiges Akku-Upgrade bekommen. Dieser könnte erstmals mit der direkten Android-Konkurrenz mithalten.

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Gute Nachricht für Apple-Fans: Das Flaggschiff iPhone 18 Pro Max wird für den Herbst erwartet und soll mit einem richtigen Akku-Upgrade punkten. Erste Zahlen aus China versprechen einen Akku über 5.400 mAh.

Auf der chinesischen Plattform Weibo berichten Leaker, dass das Nano-SIM-Modell des iPhone 18 Pro Max über eine Akkukapazität von 5.425 mAh verfügen soll. In manchen Märkten erscheint auch eine eSIM-Version. Diese soll immerhin noch 5.235 mAh bekommen.

Konkurrenzfähiges iPhone

Laut "Macwelt" wäre das eine klare Steigerung im Jahresvergleich. Das aktuelle iPhone 17 Pro Max verfügt über rund 4.685 mAh, wodurch der neue Akku beim Nano-SIM-Modell ein Plus von etwa 16 Prozent wäre. Damit könnte Apple erstmals mit der direkten Android-Konkurrenz wie dem Samsung Galaxy S26 Ultra mithalten.

Die kleineren Akkus waren in den vergangenen Jahren oft ein Kritikpunkt an Apples Smartphones. Mit 5.425 mAh würde das iPhone 18 Pro Max locker mit den meisten Konkurrenzmodellen mithalten. Das Galaxy S26 Ultra hat einen Akku mit 5.000 mAh.

Akkukapazität steigt

Allgemein sind in den vergangenen iPhone-Generationen die Akkukapazitäten gestiegen. Beim iPhone 14 Pro Max waren es noch 4.323 mAh, beim iPhone 15 Pro Max dann 4.422 mAh. Das iPhone 16 Pro Max brachte es auf 4.685 mAh, das iPhone 17 Pro Max auf ebenfalls rund 4.685 mAh.

Der größere Akku könnte auch das dickere Gehäuse erklären. Laut Gerüchten soll das neue iPhone dicker als seine Vorgänger werden. Zusätzlich erhält das Gerät einen neuen A20-Pro-Prozessor, der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Dieser benötigt auch mehr Platz.

Jedoch ist die Quelle des Leaks fraglich. Der ursprüngliche Tweet eines Nutzers namens "Fire Universe" wurde mittlerweile gelöscht. Andere, wie "Digital Chat Station", sagen ähnliche Zahlen vorher, etwa 5.000 bis 5.200 mAh für das iPhone 18 Pro Max.