Neue Apple-Looks
Neuer Leak: Foto enthüllt iPhone 18 Pro-Farbe
In etwas mehr als zwei Monaten, voraussichtlich am 8. September, wird Apple die neuen iPhone-Flaggschiffmodelle vorstellen. Diese sollen in bisher noch nie angebotenen Farbvarianten auf den Markt kommen. Die Tech-Seite "Macworld" hatte bereits im April auf Grundlage von Informationen aus der Lieferkette über ein sattes, violettstichiges Burgunderrot namens "Dark Cherry" (Pantone 6076) berichtet. Ebenfalls im Gespräch waren "Light Blue" (2121) sowie die eher klassischen Farben Silber (427C) und Dunkelgrau (426C).
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Fotobeweis aus den sozialen Medien
Da das Gerät im Frühjahr noch nicht in Serienproduktion war und bereits das iPhone 17 Pro mit nur drei Farben startete, war ein Wegfall einzelner Nuancen durchaus möglich. Zur Erinnerung: Jedes bisherige Pro-Modell davor war in vier oder sogar fünf Farben erhältlich. Nun hat "Dark Cherry", die wohl auffälligste Farbe der Reihe, offenbar den Sprung in die Endauswahl geschafft. Ein neues Spionagefoto macht aktuell in den sozialen Netzwerken die Runde. Der Leaker "Instant Digital" (Anm. manchmal auch als "Momentary Digital" übersetzt) veröffentlichte gestern auf der chinesischen Mikroblogging-Plattform "Weibo" ein verpixeltes Foto. Es soll angeblich den SIM-Kartenhalter eines iPhone 18 Pro zeigen. Die Farbe stimmt mit dem besprochenen "Dark Cherry" überein, wirkt jedoch etwas dunkler – was allerdings einfach an der schlechten Beleuchtung liegen könnte.
Nur noch drei Farbvarianten geplant
In den Kommentaren unter seinem Beitrag lieferte der Leaker wie üblich weitere Details. Auf die direkte Nachfrage eines Nutzers: "Gibt es immer noch drei Farben?", antwortete er: "Ja, die anderen beiden sind Silbergrau und Blau (Hellblau)." Dies deutet darauf hin, dass Dunkelgrau für 2026 nicht in die engere Auswahl gekommen ist und "Black Cherry" beziehungsweise das Dunkelrot die dunkelste verfügbare Ausführung sein wird.
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