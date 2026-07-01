So radikal verändert Samsung sein Falt-Handy

Samsung sorgt für Spannung am Smartphone-Markt. Das Unternehmen hat ein völlig neues Format für seine faltbaren Handys bestätigt, das besonders beim Anschauen von Videos große Vorteile bringen soll.

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Es wird erwartet, dass Samsung schon sehr bald neue Falt-Handys auf den Markt bringen wird. Leaks zufolge dürfte es am Mittwoch, 22. Juli, ein Event in London geben, bei dem die neue Fold-Serie vorgestellt wird. Im Vorfeld teast das Unternehmen nun ein neues Format eines faltbaren Smartphones mit mehreren Videos an. Diese kurzen Clips deuten explizit darauf hin, dass ein Foldable ein grundlegend verändertes Seitenverhältnis aufweisen wird.

Teaser deuten neues Format an

Das Gerät selbst ist in den Videos zwar nicht zu sehen, es ist aber dezidiert von einer "neuen Form" die Rede. Gezeigt werden als Hinweise unter anderem ein ungleichmäßig gebrochenes Stück Schokolade sowie ein unvollständiges Puzzle. Das neue Foldable soll in zugeklapptem Zustand deutlich breiter und nahezu quadratisch werden.

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Breitbildformat für besseren Video-Genuss

Aufgeklappt soll das Handy dadurch ein Breitbildformat (Widescreen) bekommen. Das macht Sinn, vor allem wenn man auf dem großen Falt-Screen Videos anschauen möchte. Bisherige Falt-Handys waren aufgeklappt nahezu quadratisch. Das bedeutet, bei Widescreen-Inhalten hatte man oft störende schwarze Balken, was die zusätzliche Display-Oberfläche weitestgehend unnötig machte. Mit dem neuen Formfaktor könnte sich dieses Problem nun ändern.

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Galaxy Z Fold Wide spekuliert

Unklar ist nach wie vor, ob das neue Format das alte komplett ersetzen soll, oder ob es sich lediglich um eine zusätzliche Variante der Falt-Handys handelt. Wie das Portal "futurezone" berichtet, kursieren bereits seit Anfang des Jahres Gerüchte über ein sogenanntes Galaxy Z Fold.

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Der Name "Wide" ist allerdings auf keinen tatsächlichen Leak zurückzuführen, sondern hat sich unabhängig von handfesten Informationen für die neue Geräteform etabliert. Andere Spekulationen gehen davon aus, dass das neue Modell unter dem Namen Galaxy Z Fold 8 Ultra angeboten wird.