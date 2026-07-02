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Noch 2026

Jetzt kommen 5 neue iPhone-Modelle von Apple

Zwei Hände greifen nach orangefarbenen iPhone 17 Geräten in einem Apple Store in Hangzhou.
© CFOTO/Future Publishing via Gett
Apple plant demnächst fünf neue iPhone-Modelle.
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Es geht in erster Linie um faltbare Modelle. Eine Top-Neuerung für alle Apple-Fans.

Angespannte Versorgungslage

Die Strategie zielt darauf ab, die Position im Smartphone-Markt zu stärken und auf veränderte Bedingungen zu reagieren, insbesondere im Zusammenhang mit einer angespannten Versorgungslage bei Speicherkomponenten.

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Zwei Hände greifen nach orangefarbenen iPhone 17 Geräten in einem Apple Store in Hangzhou.
© CFOTO/Future Publishing via Gett

Apple soll heuer noch heuer und 2027 im ersten Halbjahr fünf neue iPhone-Modelle launchen, berichtet die Wirtschaftszeitung "Nikkei Asia".

10 Millionen faltbaren iPhones

Trotz Lieferengpässen bei Chips wolle man so - vor allem mit mehr faltbaren Modellen - Marktanteile gewinnen. Laut dem Bericht hat der US-Konzern seine Zulieferer angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones heuer vorzubereiten. Die vorherige Prognose lag bei 7 bis 8 Millionen.

Stärkere Verhandlungsposition

Zur Speicher-Chip-Problematik schreibt "Nikkei Asia" unter Berufung auf Branchenkenner weiter, dass Apple bei der Beschaffung von Smartphone-Chips über eine stärkere Verhandlungsposition als viele der Konkurrenzfirmen verfüge. Das gelte auch für weitere Handy-Komponenten.

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