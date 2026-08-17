Mega-Wirbel um Apple-Werbung mit kleinem Kind

Ein Werbeplakat von Apple sorgt in Italien für heftige Diskussionen.

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In Mailand war ein Kleinkind zu sehen, das ein iPhone in den Händen hält. Daneben stand der Slogan "Tutto ok, è iPhone" – auf Deutsch etwa: "Alles okay, es ist ein iPhone". Das Motiv gehört zur internationalen Kampagne "Relax, it’s iPhone", die eigentlich die Robustheit des Smartphones humorvoll hervorheben soll.

Doch das Bild löste Kritik aus. Kinderschützer und eine Bürgerin sehen darin eine Verharmlosung des frühen Smartphone-Konsums. Sie warnen vor "elektronischem Babysitting" und möglichen Verhaltensabhängigkeiten. Gerade angesichts der internationalen Debatte über ein Mindestalter für die Nutzung digitaler Medien sei es problematisch, wenn ein Kleinkind mit einem Smartphone als völlig alltägliches Bild dargestellt werde.

Die italienische Kinderschutzbehörde AGIA leitete den Fall an mehrere zuständige Stellen weiter. Apple hat das umstrittene Motiv inzwischen zurückgezogen. Eine Stellungnahme des Konzerns steht bislang aus.