Dieses iPhone-Symbol ist ein Akku-Fresser

Ein unscheinbares Symbol in der Statusleiste des iPhones frisst den Akku schneller auf: das Kettensymbol.

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In der Statusleiste des iPhones werden zahlreiche Symbole angezeigt. Mit den meisten Zeichen können die wenigsten Nutzer etwas anfangen. Vor allem frisst ein Symbol, das zwei ineinandergreifende Kettenglieder zeigt, eine Menge Akku.

Das Kettensymbol zeigt den persönlichen Hotspot des iPhones an. Damit können andere WLAN-fähige Geräte das Smartphone als Internetzugang nutzen. Aber wenn der Hotspot nach der Verwendung nicht wieder deaktiviert wird, werden unnötig mobiles Datenvolumen und Akkuleistung verschwendet, so "Chip". Das Gerät will ständig die drahtlose Verbindung aufrechterhalten.

Schlecht für den Akku

Vor allem durch die ständigen Lade- und Entladezyklen kann die Lebensdauer des Akkus insgesamt verringert werden. Da bisher der Austausch eines iPhone-Akkus sehr schwer ist, müsste das Gerät früher ersetzt werden.

Manche Nutzer berichten, dass ihre iPhones bei eingeschaltetem Hotspot wärmer werden als gewöhnlich. Jedoch tritt dieses Phänomen bei jeglichen Geräten auf, die über einen längeren Zeitraum als Router-Ersatz dienen.

Wenn der persönliche Hotspot nicht genutzt wird, soll das Kettensymbol in der Statusleiste durchgestrichen sein. Sonst lässt sich die Funktion auch in den Einstellungen unter "Persönlicher Hotspot" deaktivieren. Am besten soll der persönliche Hotspot nur eingeschaltet werden, wenn Sie ihn wirklich benötigen. Bei aktivem Stromsparmodus wird das Akku-Symbol gelb angezeigt. Dann versucht das iPhone nämlich, Energie zu sparen.