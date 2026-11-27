Die Rabattschlacht rund um Black Friday und Cyber Monday läuft – doch nicht jedes Schnäppchen ist auch eines! Online-Betrüger nutzen den Shopping-Boom gezielt aus.

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Mit professionell gestalteten Fake-Shops, falschen Angeboten und Phishing-Nachrichten wollen sie Kunden um ihr Geld und ihre persönlichen Daten bringen.

Waren bezahlt, aber nie bekommen

Wie groß das Problem ist, zeigt eine repräsentative Ipsos-Studie im Auftrag von Helvetia: 22 Prozent der Befragten haben bereits Erfahrungen mit Cyberkriminalität oder Online-Betrug gemacht. Mehr als die Hälfte der Betroffenen erlitt dabei einen finanziellen Schaden. Besonders häufig: Kunden bezahlen Waren, die niemals geliefert werden. 45 Prozent der Betroffenen berichteten davon. 42 Prozent wurden mit gefälschten E-Mails, SMS oder Anrufen attackiert.

Junge sind gefährdet

Besonders gefährdet sind junge Menschen: Bei den 16- bis 29-Jährigen waren bereits 31 Prozent betroffen, bei den 50- bis 59-Jährigen hingegen nur 13 Prozent. Die Schäden können enorm sein: 18 Prozent der finanziell Geschädigten verloren mehr als 5.000 Euro, elf Prozent sogar über 10.000 Euro.

Alarmsignale erkennen

Doch wie erkennt man die Betrugsfallen? Helvetia warnt vor verdächtig niedrigen Preisen, angeblichen Restbeständen längst ausverkaufter Produkte und künstlichem Zeitdruck durch Countdown-Timer. Auch eine genaue Prüfung der Internetadresse lohnt sich.

Genauer Blick lohnt sich

Wichtig sind außerdem ein vollständiges Impressum, nachvollziehbare Kontaktdaten sowie klare Angaben zu Versand, Rückgabe und Garantie. Gibt es ausschließlich Vorkasse oder Banküberweisung als Zahlungsmöglichkeit, sollten die Alarmglocken schrillen. Besser sind Zahlungsarten mit Käuferschutz.

Erfahrungsberichte helfen

Zusätzlichen Schutz bieten unabhängige Erfahrungsberichte über den Shop. Achtung: Auch ein "https" in der Internetadresse ist keine Garantie für Seriosität. Gerade beim vermeintlichen Mega-Schnäppchen gilt daher: lieber zweimal prüfen als einmal Geld verlieren.