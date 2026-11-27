Italien zieht an den Schulen die Zügel an: Das Parlament in Rom hat ein weitreichendes und heftig umstrittenes Integrationsgesetz verabschiedet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit einer deutlichen Mehrheit von 142 zu 112 Stimmen (bei vier Enthaltungen) winkten die Abgeordneten das Maßnahmenpaket der rechten Regierung durch. Da der Senat bereits zugestimmt hatte, ist der Weg für die neuen Regeln frei.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Das Gesetz greift tief in den Schulalltag ein und umfasst drei zentrale Punkte:

30-Prozent-Obergrenze: Pro Schulklasse dürfen künftig maximal 30 Prozent der Kinder ausländischer Herkunft sein, sofern sie nicht ausreichend Italienisch sprechen.

Pro Schulklasse dürfen künftig maximal 30 Prozent der Kinder ausländischer Herkunft sein, sofern sie nicht ausreichend Italienisch sprechen. Burka-Verbot: Kleidungsstücke, die den Körper vollständig verschleiern, sind an italienischen Schulen ab sofort untersagt.

Kleidungsstücke, die den Körper vollständig verschleiern, sind an italienischen Schulen ab sofort untersagt. Sprachpflicht für Eltern: Nicht nur die Kinder sind gefordert – das Gesetz verpflichtet auch die Eltern dazu, die italienische Sprache zu lernen.

Scharfe Kritik von der Opposition

Während die Regierung das Gesetz als notwendigen Schritt zur Förderung der Integration verteidigt, läuft die Opposition Sturm. Oppositionschefin Elly Schlein kritisierte die Pläne scharf. Ihrer Ansicht nach löse die Obergrenze keine Probleme, sondern grenze lediglich aus: Schulen bräuchten keine Quoten, um ausländische Kinder fernzuhalten, sondern deutlich höhere Investitionen in die Infrastruktur und bessere Ausstattung.