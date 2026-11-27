Die Rekordhitzejahre 2023 und 2024 haben tiefere Spuren hinterlassen als bisher angenommen, wie jetzt Forscher von der TU Wien erklären.

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Weltweit ging das Wasser in Flüssen, Seen und Stauseen massiv zurück. Eine neue Studie mit Beteiligung der TU Wien zeigt, warum unser Wasserhaushalt viel sensibler auf die Rekordhitzejahre reagiert – und welche Folgen das auch für Österreich hat.

So tief wie noch nie

Noch nie seit Beginn der systematischen Messungen im Jahr 1991 schrumpften die weltweiten Oberflächenwasser-Reserven über zwei Jahre hinweg so stark und gleichzeitig wie 2023 und 2024. Wie eine im renommierten Fachjournal "Science" veröffentlichte Untersuchung belegt, sank das Wasservolumen in Flüssen um 5,7 Prozent. Bei Seen und Stauseen fiel das Minus mit 9,5 Prozent sogar noch deutlicher aus.

Wohin verschwindet das ganze Wasser?

Eigentlich besagt eine Grundregel, dass eine wärmere Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, was wiederum zu mehr Regen führt.

Doch genau hier liegt das Problem: Der zusätzliche Regen fällt nicht dort, wo er dringend gebraucht wird. Statt über den Kontinenten abzuregnen, gingen die Niederschläge in den vergangenen zwei Jahren verstärkt über den Ozeanen nieder. Auf den Landflächen fehlte das Wasser – mit teils dramatischen regionalen Folgen:

Südamerika im Extrem: Hier brachen die Flusspegel um fast 18 Prozent ein, Seen verloren 16,5 Prozent ihres Volumens. Das Zusammenspiel aus dem Klimaphänomen El Niño und einem extrem warmen Nordatlantik entzog selbst dem regenreichen Amazonasgebiet die Feuchtigkeit.

Hier brachen die Flusspegel um fast 18 Prozent ein, Seen verloren 16,5 Prozent ihres Volumens. Das Zusammenspiel aus dem Klimaphänomen El Niño und einem extrem warmen Nordatlantik entzog selbst dem regenreichen Amazonasgebiet die Feuchtigkeit. Europas Seen unter Druck: In Europa gingen die Vorräte in Seen und Stauseen im Schnitt um knapp zwölf Prozent zurück.

Der Teufelskreis der Trockenheit in Österreich

Auch hierzulande sind die Auswirkungen spürbar, wie anhaltende Trockenperioden zeigen. Günter Blöschl verweist für Österreich auf einen tückischen, selbstverstärkenden Effekt: Wenn Böden erst einmal komplett ausgedörrt sind, können sie kaum noch Feuchtigkeit verdunsten. Dadurch fehlt der Atmosphäre der Nachschub für lokale Regenschauer – stabile Trockenwetterlagen verfestigen sich von selbst.