Trumps Analyse
Hass zwischen Putin und Selenskyj blockiert Frieden
"Das größte Problem ist, dass man zwei Anführer hat, die sich wirklich hassen", sagte der US-Präsident am Donnerstag vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida.
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Putin als "Großmeister der Politik"
Für zusätzlichen Wirbel sorgt unterdessen Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Der diplomatische Berater adelte Putin in einem Podcast als "Großmeister der Politik" und "historische Figur". Der Kremlchef habe große "Zurückhaltung" bewiesen, weil er trotz der Eskalationsgefahr im Ukraine-Krieg keine Atomwaffen eingesetzt habe. Kushner ist zudem überzeugt, dass Putin Frieden und bessere Beziehungen zu den USA wolle.
Trump appellierte an Putin
Trump selbst hatte Putin erst vergangene Woche am Rande eines Gipfels in China getroffen. Dabei habe er den russischen Präsidenten aufgefordert, militärische Aggressionen gegen Gebiete in ganz Europa einzustellen. Zuletzt hatten mutmaßliche russische Provokationen außerhalb der Ukraine für neue Spannungen gesorgt: Polen warf Moskau eine gezielte Verletzung seines Luftraums vor, Estland brachte einen Brandanschlag mit dem russischen Militärgeheimdienst in Verbindung.
G20-Gipfel im Fokus
Trotzdem würde Trump Putin gerne beim G20-Gipfel am 14. und 15. Dezember in Florida begrüßen. "Wenn er kommen wollte, kann er das sicherlich tun", erklärte der US-Präsident. Allerdings bezweifelt er, dass Putin tatsächlich anreisen wird. Aus Moskau hieß es, eine Entscheidung über die Teilnahme sei noch nicht gefallen.
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