Nach tödlichem Absturz: Heli-Tour-Anbieter stellt Betrieb ein

Nach dem Absturz eines Hubschraubers in den Hudson bei einem Rundflug über der US-Metropole New York mit sechs Toten hat der Anbieter des Fluges den Betrieb eingestellt.

Die Firma New York Helicopter Tours werde "ihren Betrieb mit sofortiger Wirkung einstellen", erklärte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Die Behörde werde zudem eine Untersuchung der Lizenz des Anbieters und seiner Sicherheitsvorschriften einleiten.

Grund noch unbekannt

Es war zunächst weiter unklar, was zu dem Absturz des Hubschraubers führte. Mögliche Unfallursachen sind nach Behördenangaben mechanisches Versagen oder eine Kollision mit einer Drohne oder einem Vogel. In Videoaufnahmen von dem Absturz ist zu sehen, wie sich der Rumpf des Helikopters von dem Rotorblatt löst.

Der Hubschrauber war am Donnerstag während eines Rundflugs, der von dem Anbieter als "ultimative Sightseeing-Tour New Yorks" beworben wurde, plötzlich in den Hudson gestürzt. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben: ein spanischer Siemens-Manager, seine Familie und der Pilot.