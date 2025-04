Feuerwerk explodiert in Fan-Menge bei Coachella-Festival

Green Days Auftritt beim Coachella-Festival endete mit einem schrecklichen Ende, als ein Feuerwerkskörper direkt in der Menschenmenge explodierte und eine Palme in Brand setzte.

Die Gruppe beendete am Samstagabend gerade ihren Auftritt beim Coachella Music Festival in Indio, Kalifornien, als ein Feuerwerk offensichtlich schiefging und in Richtung einer Menschenmenge explodierte. Ob jemand verletzt wurde, ist unklar.

„Alle raus, bitte!“

Ein Video auf TikTok zeigt eine brennende Palme, doch Feuerwehrleute rücken an, um die Flammen schnell zu löschen. Immer wieder schreien die Veranstalter: „Alle raus, bitte!“

Feuerwerk explodiert

Ein Zuschauer schrieb auf X: „Neben mir und all meinen Freunden beim Coachella-Festival ist gerade ein Feuerwerk explodiert. Ich kann auf meinem rechten Ohr nichts hören, mehrere Leute sind verletzt. Das war total verrückt, ich dachte, es wäre ein Terroranschlag.“