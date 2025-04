"Tatort": Aus für Krassnitzer und Neuhauser?

Adele Neuhauser ermittelt seit 2011 an der Seite von Harald Krassnitzer. Nach 14 Jahren ist unklar, wie es weitergeht.

Seit nunmehr 14 Jahren sind sie das Ermittler-Duo aus Wien: Bibi Fellner und Moritz Eisner. Am Sonntag, den 13. April, kehrten sie zur Primetime mit einem neuen Fall auf die Bildschirme zurück – im Tatort „Messer“. Diesmal dreht sich alles um den mysteriösen Tod eines Starkochs. Doch nicht nur der Fall ist brisant – auch Kommissarin Bibis innere Konflikte stehen im Mittelpunkt. Sie zweifelt zunehmend an ihrer Arbeit in der Mordkommission, während Moritz wenig Verständnis dafür zeigt. Dabei sind sich die beiden eigentlich sehr nah. Oder etwa doch nicht mehr?

Mehr lesen:

Adele Neuhauser über ihre enge Verbindung zu Harald Krassnitzer

Im Gespräch mit Bunte zeigte sich Adele Neuhauser (66), die Bibi spielt, voller Wärme und Bewunderung für ihren Schauspielkollegen Harald Krassnitzer (64). Am Rande des Deutschen Filmpreises ließ sie durchblicken, wie innig das Verhältnis zwischen den beiden ist: „Bei jeder Folge mit Harry fließen Tränen – vor Freude, vor Lachen, aus Begeisterung. Und wir führen großartige Gespräche.“ Doch ihre Worte gingen noch tiefer: „Es ist echte Freundschaft. Da ist ein tiefes Vertrauen, eine besondere Nähe, eine Art Seelenverwandtschaft – das ist wirklich selten.“

Hört Neuhauser auf?

Während sich die legendären Tatort-Ermittler aus München bald verabschieden, denkt Adele Neuhauser noch lange nicht ans Aufhören. Doch ihre Zukunft bei der ARD-Krimireihe steht dennoch auf wackeligen Beinen. „Ich habe keinen Vertrag – es geht von Folge zu Folge“, erzählt sie offen. „Ich lese das Drehbuch, und wenn ich mit etwas nicht ganz einverstanden bin, äußere ich meine Kritik. Aber sagen: 'Ich mach’s nicht', das kann ich nicht.“ Sie lacht dabei, und dennoch ist spürbar: Die Verbundenheit mit ihrer Rolle ist nach wie vor groß – vielleicht größer denn je.

"Tatort"-Fans können also aufatmen: Nach aktuellem Stand werden Eisner und Fellner mindestens bis 2027 weiter ermitteln. Laut Informationen der BILD sind bereits zwei neue Fälle abgedreht.

Es bleibt spannend

Und doch: In der aktuellen Folge bringen die beiden Kult-Kommissare ihre gemeinsame Zukunft mehr als einmal ins Wanken. Die Zweifel, die im Drehbuch mitschwingen, wirken fast schon erschreckend echt – als würde sich Fiktion und Realität kurz die Hand reichen. Gerade das macht diesen Fall so emotional wie spannend.