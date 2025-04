× Neuhauser und Krassnitzer wetzenam Tatort die Messer

Krassnitzer & Neuhauser auf Spurensuche im Haubenlokal

Im Wiener Gourmettempel "Efeukron" von Chefkoch André Brauer (Daniel Keberle) werden jeden Tag die Messer gewetzt - wortwörtlich zum Kochen, aber auch sprichwörtlich untereinander. Während die wohlbetuchte Kundschaft gediegen speist, herrschen in Brauers Küche ein vergiftetes Betriebsklima und militärische Sitten: Wenn in der "Brigade" jemand fällt, rückt in der Hierarchie der Nächste auf! Als der egomanische Chef - nach einer Zecherei mit seinem Team und ohne Ehefrau Alicia (Martina Ebm) - vor seinem Wohnhaus erstochen aufgefunden wird, suchen Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und ihr Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) beim Personal nach der Tatwaffe und dem Täter.

Ins Visier geraten dabei gleich mehrere Angestellte; zudem auch ein ehemaliger Mitarbeiter, der wegen einer kaum nachvollziehbaren Kleinigkeit an die frische Luft gesetzt wurde, mehrere Frauen, mit denen Brauer kurze sexuelle Verhältnisse hatte, und seine eifersüchtige Ehefrau. Diese wiederum hatte ihrerseits ein Verhältnis mit dem Souschef Lars (Simon Morzé), der ein Geheimnis hütet, von dem nur er, Brauer und sein Bruder, der einschlägig vorbestrafte Ex-Junkie "Ratte" (Manuel Sefciuc), etwas wussten. Bibi und Moritz stecken in der Krise.

Moritz glaubt, Bibi überlegt, zu einer anderen Dienststelle zu wechseln, und Moritz' unausgesprochene Reaktion darauf bringt Bibi an den Rand der Verzweiflung. Um den Tod eines egomanischen Gourmetchefs aufzuklären, muss sich das kriselnde Ermittler:innen-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer also auch auf sich selbst besinnen! Den Anstoß dazu holt sich Bibi bei "Inkasso Heinzi" Simon Schwarz als zugewandtem Knastorakel. Auch die weiteren Episodenrollen sind mit u. a. Martina Ebm, bekannt aus 'Vorstadtweiber', und dem 2024 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichneten Simon Morzé exzellent besetzt. Regisseur Gerald Liegel bettet die spannende Krimihandlung in eine brillant erzählte Milieustudie ein: Hinter der Küchentür eines Nobellokals köchelt ein Sud aus Ausbeutung, Übergriffigkeit und Affären...