Es ist ein bitteres Zeugnis für die heimische Politik - und speziell SPÖ-Chef Andreas Babler: Er ist im neuen APA/OGM-Vertrauensindex auf den letzten Platz abgestürzt. Gleich 14 Punkte büßte er seit der letzten Erhebung im Juli ein

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Mit einem Vertrauenssaldo von minus 49 liegt er nun sogar hinter NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn (minus 38). Laut OGM-Experte Johannes Klotz ist es das erste Mal, dass ein SPÖ-Vorsitzender das Schlusslicht des Rankings bildet.

Über 1.000 Wahlberechtigte befragt

Für den Index wurden 1.036 Wahlberechtigte ab 16 Jahren zwischen 23. und 25. November befragt. Der Vertrauenssaldo ergibt sich aus dem Anteil jener, die einer Person vertrauen, abzüglich jener, die ihr nicht vertrauen.

Van der Bellen Nummer 1

Ganz anders die Situation an der Spitze: Bundespräsident Alexander Van der Bellen bleibt Österreichs Vertrauensmann Nummer eins. Er legte drei Punkte zu und kommt auf plus 26. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) folgt mit plus neun auf dem dritten Rang und ist damit der mit Abstand bestplatzierte Vertreter der Bundesregierung. Im Jänner soll er zusätzlich das Amt des Vizekanzlers übernehmen.

Parteichefs im Minus

Bei den Parteichefs schaut es insgesamt düster aus. ÖVP-Chef und Kanzler Christian Stocker liegt mit minus 15 noch am besten, verlor seit Juli aber fünf Punkte. Grünen-Chefin Leonore Gewessler kommt auf minus 21, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf minus 24. FPÖ-Chef Herbert Kickl verbessert sich leicht auf minus 34.

Bekanntheit ist nicht immer hilfreich

Auch in der Regierung gibt es wenig Grund zum Jubeln: ÖVP-Ministerin Claudia Bauer erreicht minus neun, Justizministerin Anna Sporrer verliert sechs Punkte und liegt nun bei minus zehn. Den besten Wert im ÖVP-Regierungsteam erzielt Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl mit minus zwei – allerdings kennen viele Befragte sie offenbar noch nicht.