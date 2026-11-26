FPÖ bleibt bei fast 40 % ++ Rot liegt nur 2 Punkte hinter Schwarz ++ KPÖ diesmal NICHT im Parlament

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Überraschende Wende in der brandaktuellen Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte vom 16. bis 25. November 2006, max. Schwankung 2,2 Prozent): Die SPÖ konnte in den beiden letzten Erhebungen Boden gutmachen und kommt dem Koalitionspartner ÖVP auf zwei Punkte nahe. Allerdings: Die führende FPÖ gefährdet keine der beiden Koalitionsparteien.

UmFrage: Sonntagsfrage vom . 11. © oe24

FPÖ verliert, führt aber haushoch

Und so bleibt die FPÖ klare Spitzenreiterin: Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl, rechnet Lazarsfeld mit einem blauen Ergebnis von 39 %. Das ist zwar ein Punkt weniger als noch vor einer Woche, die Partei von Herbert Kickl bleibt aber unglaublich stabil auf dem obersten Stockerlplatz und scheint derzeit schlicht unerreichbar zu sein.

SPÖ kommt der ÖVP schon nahe

Dahinter war bisher die ÖVP die klare Nr. 2, doch das hat sich aus zwei Gründen verändert: Zum einen ist die Partei von Kanzler Christian Stocker bereits letzte Woche unter die psychologisch wichtige 20-%-Marke gerutscht. Und zum anderen scheint sich die SPÖ vor dem Amtsantritt von Finanzminister Markus Marterbauer als Vizekanzler - die Rochade ist für Anfang Jänner geplant - schrittweise zu erholen. Konnten die Roten vergangene Woche ein Plus von 2 Prozentpunkten verbuchen, so geht es diesmal noch einmal einen Punkt bergauf. Damit kommen die Roten (mit derzeit 17 %) um zwei Punkte an die ÖVP heran, die bei 19 % stagniert.

ÖVP schießt aus allen Rohren gegen Marterbauer

Das ist bemerkenswert, da die Kanzlerpartei verbal seit Wochen auf den neuen roten Vizekanzler aus allen Rohren schießt: So hatte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem Finanzminister "Irrsinn" vorgeworfen, weil der Pläne für eine EU-weite Unternehmenssteuer unterstützte. Marterbauer hatte dann nochmals nach links geblinkt, als er die Flugabgabe für Business-Tickets anheben wollte, da hat die ÖVP-dominierte Wirtschaft aufgeschrien. Immerhin: Mit der Strategie konnte sich die SPÖ ein Prozentpünktchen von der KPÖ holen, die erstmals seit Monaten nicht mehr in den Nationalrat käme. Und Marterbauer hält die Grünen auf Distanz, die jetzt bei 12 % stagnieren.

Der dritten Koalitionspartei - den NEOS - geht es indes unverändert schlecht. Die Pinken, die so lange an ihrem Wahlergebnis von 9 % dranbleiben konnten, liegen jetzt nur noch bei 6 %.

Kanzlerfrage: Meinl-Reisinger rutscht auf den letzten Platz ab

Umfrage: Kanzlerfrage vom 26. 11. 2026 © oe24

Auch bei der wöchentlichen Kanzlerfrage gibt es keine guten Nachrichten für die NEOS. Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger stürzt auf 5 % ab und ist damit im Kanzlerranking die Letzte. Mit 10 % steigt Finanzminister Marterbauer in die wöchentliche oe24-Kanzlerfrage ein. Er liegt damit vor Leonore Gewessler (Grüne) und eben Meinl-Reisinger. Von seinem Regierungskollegen Christian Stocker trennen den designierten Babler-Nachfolger allerdings noch 4 Punkte: Stocker legt zwar zu und kommt bei der fiktiven Kanzlerfrage auf 14 %, FPÖ-Chef Kickl ist mit 33 % aber mehr als doppelt so stark.