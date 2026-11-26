Das Gastspiel steht für die Verbundenheit von Wien mit Japan.

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Kultur. 2026 kehrt das Orchester unter der Leitung von Riccardo Muti in die japanische Hauptstadt zurück. In der Suntory Hall begegnen sie der international gefeierten Pianistin Mitsuko Uchida.

Seit sieben Jahrzehnten verbindet die Wiener Philharmoniker eine besondere musikalische Beziehung zu Japan. Auch Mitsuko Uchida ist eng mit Wien verbunden: In Japan geboren, erhielt sie ihre musikalische Ausbildung in der österreichischen Hauptstadt. Ihr Spiel begeistert durch Klarheit, feine Nuancierung und poetische Tiefe. Besonders bekannt ist sie für ihre Interpretationen der Werke von Mozart, Schubert und Beethoven. Gemeinsam mit Riccardo Muti und den Wiener Philharmonikern gestaltet sie einen außergewöhnlichen Konzertabend, der musikalische Traditionen aus Wien und Japan verbindet.

3 Sat

20.15 UHR